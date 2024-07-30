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奧運網球／天王對決 小約橫掃納達爾
二○○八年北京奧運四強賽曾對決，塞爾維亞名將約克維奇和「西班牙蠻牛」納達爾在巴黎再度碰頭；相隔十六年的奧運對陣，也是兩位頂尖球星生涯第六十度交鋒。列頭號種子的約克維奇靠著第二盤關鍵破發，以六比一、六比四拍下帶傷上陣的納達爾，挺進男單十六強，離大賽獨缺的奧運金牌再進一步。
卅七歲的約克維奇和卅八歲的納達爾合計握有四十六座大滿貫金盃，小約廿四冠是男單紀錄，納達爾廿二冠裡有十四座是法網打下，獲得「紅土之王」稱號，巴黎奧運開幕式還擔任火炬手，同時是北京奧運男單金牌、一六年里約奧運男雙金牌得主。
納達爾近年受傷勢所苦，世界排名已退居百名外，藉由保護排名參加巴黎奧運，為備戰直接放棄溫布頓在內的草地賽季。但奧運開幕前卻在練習傷到右大腿，一度傳出可能退出單打賽程，不過他仍如期上場，昨天凌晨歷時三盤擊退匈牙利弗索維斯。休息不到廿四小時，納達爾再度踏上中央球場，昨天晚間和小約上演世仇對決，兩人六十度交鋒也是網球公開化年代後的最多對戰紀錄。
北京奧運敗陣的小約，昨天一下場就取得五比○領先，第二盤也是連破帶保先握有四比○優勢，納達爾雖在連破小約兩個發球局下追成四比四平手，但小約把握關鍵第九局破發機會，最終仍以六比四終結納達爾單打旅程。
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