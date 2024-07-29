奧運游泳／沙烏地首位女子泳將參戰奧運 創個人最佳成績

首位代表沙烏地阿拉伯出賽奧運女子游泳項目的選手阿萊依德（Mashael Alayed）昨天在女子200公尺預賽中創下個人最佳成績，贏得沙國政要們大力讚揚。

路透社報導，這名17歲、代表隊內唯一的女子泳將，在200公尺自由式預賽打破個人紀錄，在分組7人中拿下第6名。

在這個保守伊斯蘭國家，多年來，女性運動員的潛力未得開發。沙國至2017年才開放女性參加公立學校的體育活動，次年女性才被允許進入體育場館。

沙國駐華府大使瑞瑪．班達爾公主（Princess Reemabint Bandar Al-Saud），也是沙國奧林匹克委員會具影響力的成員。她在社群平台X表示：「驕傲地為這名年輕女性歡呼！打破界線！阿萊依德。」

本屆奧運游泳項目於巴黎拉第凡斯體育館（LaDefense Arena）舉行。阿萊依德雖未進入準決賽，但以2分19秒61打破她先前最佳個人成績2分21秒04。

這是阿萊依德加入沙國菁英發展計畫後參加的第4場重大賽事。與預賽所有選手中速度最快的澳洲泳將歐凱勒根（Mollie O'Callaghan）相比，阿萊依德的成績落後她23.82秒。

沙國游泳協會主席艾卡達瑪尼（AhmedAlqadamani）告訴路透社，阿萊依德參加奧運「展現出沙國體壇的潛力和野心，年輕運動員們大力支持，以最好的方式代表他們的國家參賽」。

他還說：「或許最重要的是，她的參與將啟發未來一代的女性運動員。」