快訊

日本知名鰻魚飯老店爆食物中毒 147人上吐下瀉、9旬老婦死亡

傳豪華郵輪停電 葉元之爆名勝世界壹號「太平洋上漂流」

奧運擊劍／不敵東奧金牌 陳弈通32強止步仍寫紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運桌球／58歲代表智利參加奧運 桌球女將曾志英：不要輕言放棄

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
58歲的智利乒乓球女選手曾志英，是巴黎奧運年齡第二大的乒乓球選手。（新華社）
58歲的智利乒乓球女選手曾志英，是巴黎奧運年齡第二大的乒乓球選手。（新華社）

58歲的智利乒乓球女選手曾志英，是巴黎奧運年齡第二大的乒乓球選手，僅次於代表盧森堡61歲的倪夏蓮。曾志英曾是大陸國家隊，這次代表智利，在預賽就被淘汰。她說，能參加奧運夢想就實現了，「我不能在中國實現的夢想，在智利實現了。所以說，人不要輕言放棄。」

據新華社報導，1966年，曾志英出生在中國，年少時入選大陸國家隊，1984年落選洛杉磯奧運，之後規則更改，20歲時曾志英選擇退役。1989年，受邀到智利執教，並在智利結婚生子，做起了生意。新冠疫情期間，曾志英重拾對乒乓球的熱愛，並在57歲時一路打進了智利國家隊。

曾志英說，「30多年後回到乒乓球舞台，我就想往前衝一衝，如果能參加奧運會，我的夢想就實現了。那段時間，我一直很努力地訓練，認真對待每一次比賽。還好，運氣不錯。」

7月27日下午，曾志英在南巴黎競技場4號館一號桌，對陣46歲的黎巴嫩選手薩哈基安。本屆巴黎奧運會，男、女單打分別有67名選手參賽，其中排名前61位的選手直接落位前64號籤，剩下排名倒數的6名選手要先參加預賽，爭奪剩下的3個正賽名額。曾志英與薩哈基安正是要爭奪正賽資格。

一上來，曾志英的削球讓對手很不適應，以11：4先贏一局。此後，對手漸漸找到節奏，兩人頻繁地多拍來回，伺機尋找機會，但曾志英失誤明顯增多，很快拱手讓出4局，最終1：4敗北，無緣正賽。

在混合採訪區，曾志英坦言，並沒有為奧運「一輪遊」遺憾。「雖然想贏沒贏成，但是沒關係，贏不了證明還得努力。」她說，「對手確實非常有耐心，除了第一局稍微有點亂，後來就一直按照節奏打。」

在頭天晚上的開幕式上，曾志英隨智利代表團參加了塞納河巡遊，巧的是，智利與中國代表團同乘一艘船，這讓曾阿姨見到了不少久未謀面的老隊友，其中就有國乒女隊主教練李隼。

「我們互相打招呼、拍照片，大家都挺高興，我說自己既屬於中國，也屬於智利。」曾阿姨眼角瞇成了縫，「我不能在中國實現的夢想，在智利實現了。所以說，人不要輕言放棄。」

「下屆奧運會您還會參加嗎？」曾志英說：「如果我能一直在南美或美洲地區打的話，當然還會努力。我爭取向倪奶奶學習，她是我的榜樣。」

儘管在預賽中敗北，但曾志英表示沒關係，「贏不了證明還得努力」。（新華社）
儘管在預賽中敗北，但曾志英表示沒關係，「贏不了證明還得努力」。（新華社）

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊最新比賽賽程看這裡 AI主播每日介紹
▪ 美國首戰大破塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 小戴最後一舞 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運桌球 巴黎奧運熱點

延伸閱讀

奧運射箭／湯智鈞第1箭就滿分提振士氣 劉展明說林子翔是人來瘋

奧運射擊／備賽育兒兩不誤 金智賢奪銀：懷孕不會中斷運動生涯

奧運籃球／歷史性首戰國歌播錯！南蘇丹球員表情尷尬 主辦方致歉

奧運柔道／僅花1分06秒就取一本勝 連珍羚晉級16強

相關新聞

奧運柔道／衛冕夢碎…阿部詩痛哭特寫全球放送 網怨：沒看到贏家畫面

曾拿下東奧金牌的日本柔道女將阿部詩，本屆巴黎奧運卻在52公斤級16強賽時，被烏茲別克女將季約拉．克爾迪約羅娃（Keldiyorova Diyora）逆轉擊敗，讓她當場情緒崩潰，引發一陣話題。但媒體跟拍阿部痛哭的行為，也遭到一些人的質疑。

奧運滑板／14歲就拿奧運金牌！日本滑板少女吉澤戀嗨喊：想去迪士尼樂園

巴黎奧運第三天舉辦的女子街式滑板項目中，14歲的日本代表選手吉澤戀，以272.75分拿下金牌。滑板項目於上屆東奧開始，被列為奧運的正式項目，且連兩屆奧運金牌，都由日本選手拿下。

奧運跳水／萌兒場邊見證 英國跳水王子戴利復出奪銀

因為兒子依據「想看爸爸奧運比賽」，英國「跳水王子」戴利（Tom Daley）改變退休想法，巴黎奧運成他第5度踏上五環殿堂...

奧運桌球／58歲代表智利參加奧運 桌球女將曾志英：不要輕言放棄

58歲的智利乒乓球女選手曾志英，是巴黎奧運年齡第二大的乒乓球選手，僅次於代表盧森堡61歲的倪夏蓮。曾志英曾是大陸國家隊，...

奧運桌球／女單上演「祖孫戰」 上海61歲阿姨將挑戰24歲球后

7月30日，巴黎奧運乒乓賽場將上演神奇的「祖孫大戰」：61歲的上海阿姨倪夏蓮將代表盧森堡，挑戰女單世界排名第一、今年24...

奧運游泳／又出包！阿根廷女將登場背後竟顯示中國國旗

2024巴黎奧運火熱進行中，但主辦國法國不斷出錯，游泳女子100公尺蛙式比賽中，阿根廷選手出場時，身後竟顯示中國大陸國旗，讓她相當尷尬。 女子100公尺蛙式準決賽，阿根廷女將塞芭洛絲（Macar

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。