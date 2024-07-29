奧運桌球／58歲代表智利參加奧運 桌球女將曾志英：不要輕言放棄

58歲的智利乒乓球女選手曾志英，是巴黎奧運年齡第二大的乒乓球選手，僅次於代表盧森堡61歲的倪夏蓮。曾志英曾是大陸國家隊，這次代表智利，在預賽就被淘汰。她說，能參加奧運夢想就實現了，「我不能在中國實現的夢想，在智利實現了。所以說，人不要輕言放棄。」

據新華社報導，1966年，曾志英出生在中國，年少時入選大陸國家隊，1984年落選洛杉磯奧運，之後規則更改，20歲時曾志英選擇退役。1989年，受邀到智利執教，並在智利結婚生子，做起了生意。新冠疫情期間，曾志英重拾對乒乓球的熱愛，並在57歲時一路打進了智利國家隊。

曾志英說，「30多年後回到乒乓球舞台，我就想往前衝一衝，如果能參加奧運會，我的夢想就實現了。那段時間，我一直很努力地訓練，認真對待每一次比賽。還好，運氣不錯。」

7月27日下午，曾志英在南巴黎競技場4號館一號桌，對陣46歲的黎巴嫩選手薩哈基安。本屆巴黎奧運會，男、女單打分別有67名選手參賽，其中排名前61位的選手直接落位前64號籤，剩下排名倒數的6名選手要先參加預賽，爭奪剩下的3個正賽名額。曾志英與薩哈基安正是要爭奪正賽資格。

一上來，曾志英的削球讓對手很不適應，以11：4先贏一局。此後，對手漸漸找到節奏，兩人頻繁地多拍來回，伺機尋找機會，但曾志英失誤明顯增多，很快拱手讓出4局，最終1：4敗北，無緣正賽。

在混合採訪區，曾志英坦言，並沒有為奧運「一輪遊」遺憾。「雖然想贏沒贏成，但是沒關係，贏不了證明還得努力。」她說，「對手確實非常有耐心，除了第一局稍微有點亂，後來就一直按照節奏打。」

在頭天晚上的開幕式上，曾志英隨智利代表團參加了塞納河巡遊，巧的是，智利與中國代表團同乘一艘船，這讓曾阿姨見到了不少久未謀面的老隊友，其中就有國乒女隊主教練李隼。

「我們互相打招呼、拍照片，大家都挺高興，我說自己既屬於中國，也屬於智利。」曾阿姨眼角瞇成了縫，「我不能在中國實現的夢想，在智利實現了。所以說，人不要輕言放棄。」