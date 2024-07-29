奧運游泳／又出包！阿根廷女將登場背後竟顯示中國國旗
2024巴黎奧運火熱進行中，但主辦國法國不斷出錯，游泳女子100公尺蛙式比賽中，阿根廷選手出場時，身後竟顯示中國大陸國旗，讓她相當尷尬。
女子100公尺蛙式準決賽，阿根廷女將塞芭洛絲（Macarena Ceballos）進場時，身後竟顯示中國國旗，她頓在原地不到1秒，繼續往前走還回頭確認，只能強顏歡笑和觀眾打招呼。
據外媒報導，該項目有中國籍選手，但中國代表唐錢婷和楊暢是在半決賽第一組，塞芭洛絲則是第二組。網友們紛紛怒噴，「他們已經搞混3次了」、「史上最糟糕奧運」、「法國到底是多麼可怕的國家」。
本屆法國主辦漏洞百出，開幕式當天竟然把南韓隊說成「北韓」，遭大批南韓網友砲轟，還有南蘇丹籃球賽事開打前，竟放成蘇丹國歌。
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