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奧運射箭／韓國女子團體連十屆摘金 現代汽車贊助再次受矚

中央社／ 首爾29日專電
韓國女子射箭團體賽摘金。 新華社
韓國女子射箭團體賽摘金。 新華社

在射箭女團8強戰中擊敗台灣的韓國隊28日射下中國奪得金牌，創下10屆連勝神話同時，在背後資助韓國射箭運動長達40年的現代汽車提供的支援方案再度受到矚目。

女子射箭一向是韓國在國際體育賽事奪牌主將，今年的巴黎奧運也不例外。在個人排名賽中以創紀錄得分拿下第一種子寶座的林是見、年僅19歲的隊內老么南秀賢、及30歲的大姊全勳英都是第一次出戰奧運，但表現絲毫不遜色，一路過關斬將。

韓國射箭新星輩出，現代汽車不啻為一大功臣。現代汽車集團從1985年起贊助射箭運動至今40年，現任會長鄭義宣從父親手中接下的不僅集團事務，還有對射箭運動的熱忱，擔任大韓射箭協會會長及亞洲射箭聯盟會長的他在韓國射箭女團奪金當時正坐在台下，並在賽後直接作為頒獎人上台向選手恭賀。

韓國聯合新聞通訊社報導，為了這次巴黎奧運，現代汽車在東京奧運結束後立刻與大韓射箭協會商議支援方案，在鎮川選手村仿造巴黎奧運賽場建設訓練設施，模擬現場可能的音響環境，並動用子公司旗下設施，為選手進行噪音適應、強風適應等多種環境訓練。

訓練中用的設備更是利用現代汽車的汽車研發技術打造，包括可自動分析資料的各種監視器，隨時確認弓箭狀態的攜帶型檢驗設備，能以非接觸方式探測選手身體狀況的設備等，在正式賽前還有特別開發的訓練用機器人與選手一對一比賽。

在比賽裝備上，選手們頭上標誌性的小白帽不僅能反射直射光線，還是利用強化輻射能釋放的輻射冷卻材料製成；選手用的弓握把則是用3D列印技術量身訂做。

到了巴黎奧運現場，現代汽車除了在賽場10公里外為代表隊設置專用練習場，醫務室、休憩空間、提供韓國餐的餐廳也都一手包辦，力求讓選手以最好狀態上場。

在現代汽車大力支持下，韓國射箭選手幾乎是從小就受到體制化的培養，從小學及中學開始有大韓射箭協會提供的部分裝備補助；2013年起協會設立「幼少年代表選手團」，透過「幼少年代表、青少年代表、候補選手、代表常備軍、國家代表」過程培育優秀選手。

在女團賽為韓國奪下巴黎奧運射箭項目首金後，韓國男團今天將踏上戰場，若台灣射箭男團戰況順利，雙方可能在4強戰中對上。

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