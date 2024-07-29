奧運體操／美國天后拜爾斯回歸奧運 阿湯哥、卡卡台下應援

好萊塢巨星湯姆克魯斯、流行樂天后女神卡卡（Lady Gaga）等名人今天齊聚巴黎伯西體育場（Bercy Arena），見證美國體操天后拜斯絲重返奧運舞台參加資格賽。

這是拜爾斯（Simone Biles）第3度參加奧運，曾因心理健康因素退出2021年東京奧運的大部分比賽。拜爾斯曾拿下4面奧運金牌，也在世錦賽奪下30面獎牌，是體操史上奪牌數最多的運動員。

美國體操隊在2012年和2016年連勝奧運金牌後，原盼能三連勝，但拜爾斯在東奧女子體操團體決賽時，因「空中失感」（twisties）退出多項比賽，各方看好的美國女子體操隊最終只拿下團體銀牌。拜爾斯這次要帶領這個堅強陣容重奪女子體操團體金牌。

湯姆克魯斯（Tom Cruise）在體育場的看台上告訴路透社說：「這太棒了！他們所做的事情令人難以置信。」

當司儀介紹美國隊出場時，座無虛席的場館爆出歡呼聲，曾奪下4面奧運金牌的拜爾斯登場時，全場加油聲震耳欲聾。

今天的賽事在拜爾斯加持下，奪冠大熱門美國隊在資格賽中名列榜首。資格賽的前8名將參加30日的決賽。

職業美式足球聯盟（NFL）明星費茲傑羅（LarryFitzgerald）說：「她的韌性十足…能夠克服困難，重振旗鼓，實在很了不起。」