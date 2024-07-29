奧運游泳／打破飛魚15年紀錄 法國22歲新星400公尺混泳摘金

法國游泳好手馬爾尚（Leon Marchand）今天打破「飛魚」費爾普斯的奧運紀錄，奪下男子400公尺個人混合式冠軍，捧回法國自2012年來首面奧運游泳金牌，可惜沒有刷新自己去年創下的世界紀錄。

法新社報導，22歲地主新星馬爾尚自入水起就強勢帶頭，最後以4分02秒95領先第2名的日本選手松下知之將近6秒，第3名是美國選手佛斯特（Carson Foster）。

馬爾尚去年在日本福岡舉行的世界水上運動錦標賽以4分02秒50的驚人成績，打破美國泳壇傳奇人物「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps）保持15年之久的世界紀錄，成為這個項目奪金希望最濃的選手。

泳壇傳奇人物「飛魚」費爾普斯現身巴黎奧運。 法新社

馬爾尚今天在巴黎喧鬧的拉第凡斯體育館（LaDefense Arena）締造了新的奧運紀錄。

2021年在東京奧運男子游泳400公尺混合式項目摘金的美國泳將卡利斯茲（Chase Kalisz）並未闖進決賽，馬爾尚在人群歡呼聲中，自入水就以蝶式領先其他選手半個身長。

在接下來的100公尺仰式，馬爾尚用令人震驚的速度將對手遠拋在後。

馬爾尚與銀牌日本選手松下知之(左)、銅牌的美國選手佛斯特站上頒獎台。 新華社

在長期擔任費爾普斯教練的鮑曼（Bob Bowman）訓練下，馬爾尚今天順利奪冠，這是法國泳將2012年在倫敦奧運摘下4金以來，睽違12年再度摘金。

法國2021年在東京奧運游泳賽事只獲得一面獎牌，由馬納杜（Florent Manaudou）在50公尺自由式項目以21秒55收下銀牌。