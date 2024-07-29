巴黎奧運／鐵人三項訓練連兩天取消 主辦單位有信心開賽

由於上週末的大雨汙染塞納河水質，巴黎奧林匹克運動會主辦單位今天連續第2天取消河上的鐵人三項訓練活動，但「有信心」正式比賽能順利於本月30日、31日舉行。

法新社報導，2024年巴黎奧運主辦單位與世界鐵人三項總會（World Triathlon）透過聲明表示，已決定取消今天的游泳訓練，因為「水質程度…不足以保證」訓練能進行。

鐵人三項是第一項預定在塞納河舉行的奧運賽事，馬拉松游泳則安排在下週。原定昨天展開的游泳訓練也因水質問題而取消。

主辦方有信心鐵人三項能照常舉行。 路透社

男子個人鐵人三項將於30日上午8時（台北時間下午2時）開始，女子個人賽於31日展開。

塞納河水質取決於巴黎市和周邊區域的雨量，本月26日開幕式當天下起大雨，造成巴黎市下水道系統的負擔，導致未經處理的水排入河裡。

但巴黎奧運主辦單位和世界鐵人三項總會表示，考慮到未來48小時的巴黎天氣預報大致是晴天，他們「有信心」水質能在30日比賽開始前充分改善。