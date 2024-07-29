奧運排球／德國帥選手是動漫迷！隨身攜帶「排球少年」玩偶
日本男排在巴黎奧運出師不利，與德國大戰5局最終吞敗。德國男排選手克里克（Tobias Krick）受到關注，因為他曾分享自己有知名日本動漫《排球少年》角色Q版玩偶，而且是他外出必備品。
克里克是德國男排中間攔網球員（攔中），擁有帥氣臉龐和好身材，在IG擁有122萬粉絲，TikTok則超過510萬粉絲，人氣相當高。克里克最近公開個人旅遊必備品，包含《排球少年》角色月島螢Q版玩偶。
克里克透露這是日本球迷送他的禮物，他小時候戴著眼鏡和月島螢外型十分神似，而且位置正好都是中間攔網手，「常常有人說我小時候長得像這個角色，因為我那時也戴著眼鏡。」
克里克多次分享自己日本動漫迷身分，他日前進行影片拍攝時，做出動漫《咒術迴戰》角色的手勢，引發網友熱烈討論。
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