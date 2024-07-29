快訊

台股開高走低…漲45點收22,164點 台積電上揚20元收944元

大學分科測驗成績公布！分發入學名額較去年少5千人 3科25級分可填志願

唐治平將認領母親遺體 殯儀館冰存費用曝光

巴黎奧運／歧視言論嘲諷泳賽女選手 歐洲頻道解說員遭除名

中央社／ 綜合外電報導
澳洲勇奪女子4x100公尺自由式接力賽項目金牌。 美聯社
澳洲勇奪女子4x100公尺自由式接力賽項目金牌。 美聯社

歐洲體育頻道Eurosport解說員巴拉德（Bob Ballard）在解說2024年巴黎奧林匹克運動會時，針對澳洲女子游泳選手發表性別歧視言論，因此被踢出播報解說團隊。

英國「衛報」（The Guardian）報導，澳洲選手歐凱勒根（Mollie O'Callaghan）、傑克（Shayna Jack）、麥肯伊（Emma McKeon）、哈里斯（Meg Harris）昨晚在女子4x100公尺自由式接力賽項目贏得金牌，巴拉德在社群媒體瘋傳的影片中說：「好啦，這些女人收工了。大家知道女人就是…閒晃，化妝。」

與巴拉德一起解說的賽孟茲（Lizzie Simmonds）說，這番話「很離譜」。

Eurosport透過聲明表示：「在Eurosport昨晚報導片段中，解說員巴拉德發表不當言論，已因此立即被踢出我們的解說輪值名單。」

巴拉德尚未針對自己的言論公開發言。

此外，法新社報導，奧運官方廣電單位呼籲攝影師公平拍攝男子選手和女子選手，避免報導帶有「刻板印象和性別歧視」。

澳洲勇奪女子4x100公尺自由式接力賽項目金牌。 路透社
澳洲勇奪女子4x100公尺自由式接力賽項目金牌。 路透社

巴黎上次主辦奧運是在1924年，當時僅有4%女子選手參賽，且只能參加被認為「適合」女性的項目，例如游泳、網球和槌球。時隔百年，本屆巴黎奧運做到了運動員性別均等，是現代奧運128年歷史上第一次，女子運動項目也獲得更多黃金時段轉播時間，有助提高曝光度。

奧林匹克廣播服務公司（Olympic Broadcasting Services）執行長埃克薩霍斯（Yiannis Exarchos）說：「令人遺憾的是，（女性）在一些比賽中仍以某種帶有刻板印象和性別歧視的方式被拍攝，甚至從有些攝影師針對男子和女子選手採取不同取景方式也可以看出來。」

埃克薩霍斯說：「女子選手上場不是因為她們更有魅力或性感或怎麼樣，而是因為她們是傑出運動員。」他認為問題主要在於「無意識的偏見」，攝影師和電視編輯傾向拍攝或播出更多女子選手特寫畫面。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊最新比賽賽程看這裡 AI主播每日介紹
▪ 美國首戰大破塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 小戴最後一舞 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

延伸閱讀

巴黎奧運／3名以色列選手收到死亡威脅 法國警方展開調查

巴黎奧運／14歲就拿奧運金牌！日本滑板少女吉澤戀嗨喊：想去迪士尼樂園

巴黎奧運／荷蘭沙排選手曾性侵未成年 奧運首戰遭觀眾噓爆

巴黎奧運／香港奧運金牌得主可獲2400萬元 高居全球之冠

相關新聞

奧運柔道／衛冕夢碎…阿部詩痛哭特寫全球放送 網怨：沒看到贏家畫面

曾拿下東奧金牌的日本柔道女將阿部詩，本屆巴黎奧運卻在52公斤級16強賽時，被烏茲別克女將季約拉．克爾迪約羅娃（Keldiyorova Diyora）逆轉擊敗，讓她當場情緒崩潰，引發一陣話題。但媒體跟拍阿部痛哭的行為，也遭到一些人的質疑。

奧運滑板／14歲就拿奧運金牌！日本滑板少女吉澤戀嗨喊：想去迪士尼樂園

巴黎奧運第三天舉辦的女子街式滑板項目中，14歲的日本代表選手吉澤戀，以272.75分拿下金牌。滑板項目於上屆東奧開始，被列為奧運的正式項目，且連兩屆奧運金牌，都由日本選手拿下。

「裸體套裝」報巴黎奧運？日NHK女主播穿搭惹議 遭砲轟下流

巴黎奧運正如火如荼地展開，為了捕捉運動員的好表現，各國媒體也都派遣人員到現場，要在第一時間掌握選手們的精彩瞬間。然而，日本一位知名女主播的穿著，卻因為配色太像是「裸體」，遭到許多意見的撻伐。

奧運排球／德國帥選手是動漫迷！隨身攜帶「排球少年」玩偶

日本男排在巴黎奧運出師不利，與德國大戰5局最終吞敗。德國男排選手克里克（Tobias Krick）受到關注，因為他曾分享自己有知名日本動漫《排球少年》角色Q版玩偶，而且是他外出必備品。 克里克是

巴黎奧運／鐵人三項訓練連兩天取消 主辦單位有信心開賽

由於上週末的大雨汙染塞納河水質，巴黎奧林匹克運動會主辦單位今天連續第2天取消河上的鐵人三項訓練活動，但「有信心」正式比賽...

巴黎奧運／拜爾絲克服小腿疼痛 女子體操晉級決赛

巴黎奧運女子體操項目，美國體操選手拜爾絲(Simone Biles)克服小腿疼痛的問題，在五項分組資格賽，表現傑出，順利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。