奧運柔道／衛冕夢碎…阿部詩痛哭特寫全球放送 網怨：沒看到贏家畫面

曾拿下東奧金牌的日本柔道女將阿部詩，本屆巴黎奧運卻在52公斤級16強賽時，被烏茲別克女將季約拉．克爾迪約羅娃（Keldiyorova Diyora）逆轉擊敗，讓她當場情緒崩潰，引發一陣話題。但媒體跟拍阿部痛哭的行為，也遭到一些人的質疑。

根據日本媒體「東京體育」報導，24歲的阿部詩原先被視為搶金牌最有力的選手之一，但在16強賽就強碰世界排名第一的克爾迪約羅娃。原先取得半勝領先的阿部，卻在比賽進行至3分04秒時，遭到克爾迪約羅娃撂倒，克爾迪約羅娃因此獲判「一本勝」晉級，後來也拿下本次賽會金牌。

在16強就遭到淘汰出局，無緣與哥哥阿部一二三一起連霸金牌的阿部詩，當場情緒崩潰、嚎啕大哭，得靠著其他人幫忙攙扶，才能勉強下場。她難過的樣子透過轉播在全世界播放，不只是日本觀眾，在各國運動迷中都造成話題。

情緒崩潰的阿部被攙扶下場。 法新社

不過也有網友認為，這樣拍攝阿部詩情緒的作法並不妥，「攝影機也太愛拍她痛哭悔恨的畫面了，至少以我看到的來講，幾乎都沒去拍贏的人，只有一直盯著輸家」、「特寫阿部詩輸掉後的樣子，實在有點不舒服，雖然知道這是工作」、「畫面是要拍阿部詩拍多久啦，煩耶」。