巴黎奧運／3名以色列選手收到死亡威脅 法國警方展開調查

2024巴黎奧運進行中，不過受以巴戰爭影響，3名以色列選手收到死亡威脅，巴黎檢察總長辦公室表示，法國警方已展開調查。

據外媒報導，以色列網路安全部門指出，調查後發現伊朗駭客正透過社群媒體，發布以色列代表團成員個資，並傳送威脅訊息。

巴黎檢察總長辦公室則發布聲明，反網路犯罪部門正調查此事，並嘗試將相關資訊刪除。以色列外交部門也向法國示警，伊朗可能會支援奧運期間，針對以色列選手與遊客的各種不利行動。

伊朗駐聯合國代表團則表示，「恐怖行為在抵抗組織原則中是不可接受的；謊言和欺騙無法改變原告和被告的角色。」

以色列體育與文化部長祖哈爾（Miki Zohar）日前接受訪問時提到，自東京奧運以來，以色列保安團隊預算增加一倍，為巴黎奧運安全保障已準備1年多，以色列選手與代表團共88人，都將獲得安全保護，但賽事期間不會有私人保鑣。