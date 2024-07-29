奧運滑板／14歲就拿奧運金牌！日本滑板少女吉澤戀嗨喊：想去迪士尼樂園

巴黎奧運第三天舉辦的女子街式滑板項目中，14歲的日本代表選手吉澤戀，以272.75分拿下金牌。滑板項目於上屆東奧開始，被列為奧運的正式項目，且連兩屆奧運金牌，都由日本選手拿下。

根據日本媒體「ディリー」報導，吉澤戀身高160公分，生於2009年9月22日，因為哥哥的關係，7歲就開始投入滑板競技。2021年拿下日本全國第5名，2022年開始進軍國際舞台，2023年12月的世界大賽拿下第5名，2024年預賽也繳出好表現，成功闖進巴黎奧運。

吉澤奪冠後受訪時露出笑容，表示當時以第一名之姿通過預賽，覺得狀況很不錯。拿著金牌的她，感受到這份重量感，覺得以前所有的練習，都沒有白費。

本次賽會得獎的前三名年紀，分別是14歲、15歲和16歲，上屆冠軍西矢椛也只有13歲。吉澤指出，她希望接下來能夠繼續和不同的人一起滑板，如今她也成為了被追趕的對象，會努力提升自我水準，盡量別被超越。雖然滑板的選手運動生命短暫，平均年齡也不高，但她想證明就算變成大人，也能夠挑戰奧運舞台。

至於好不容易拿下金牌，吉澤被問到要如何犒賞自己時，回答想吃拉麵，也想去迪士尼樂園玩，展現出可愛純真的一面。