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「裸體套裝」報巴黎奧運？日NHK女主播穿搭惹議 遭砲轟下流
巴黎奧運正如火如荼地展開，為了捕捉運動員的好表現，各國媒體也都派遣人員到現場，要在第一時間掌握選手們的精彩瞬間。然而，日本一位知名女主播的穿著，卻因為配色太像是「裸體」，遭到許多意見的撻伐。
根據日本媒體「FLASH」報導，這次引起爭議的，是NHK主播中川安納在巴黎奧運期間，拍攝一張穿著白色夾克，搭配米色內襯的照片。這樣的搭配一眼望上去，衣服顏色和皮膚幾乎一致，簡直像是沒穿一樣，因而遭到批判「還以為是裸體」、「這套也太下流」。
#中川安奈 です— NHKサンデースポーツ (@nhk_SunSports) July 27, 2024
パリオリンピック2024が開幕！
まだ少し、開会式の余韻に浸っています...✨#田所拓也 アナは開幕が迫る街の様子を全力中継し、私は開会式の会場となったトロカデロ広場から現地の最新情報をお伝えしました💪
昨日の放送前、チームサンデースポーツで気合いを入れましたよ😊 pic.twitter.com/LWCwfdHNRz
由於中川在個人的社群網站上，本來就常分享像是胸前開了一個洞，或者刻意強調身材的撩人穿著，因此這次的服裝搭配，也被認為是有意為之。然而，奧運賽會的主角，畢竟還是各家運動員，使得中川的服裝，在網路上遭到了批判。
電視台相關人士指出，以NHK而言，通常會給夠充足的預算，因此也會提供造型師和髮型師等等，何況這回還是巴黎奧運這種大場面，因此這套服裝，可能出自於造型師的提議。不過就算如此，本人應該還是能做出一定程度的選擇，既然已遭到批評，或許接下來在賽會中，就會換成相對普通的服裝了。
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