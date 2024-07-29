「裸體套裝」報巴黎奧運？日NHK女主播穿搭惹議 遭砲轟下流

巴黎奧運正如火如荼地展開，為了捕捉運動員的好表現，各國媒體也都派遣人員到現場，要在第一時間掌握選手們的精彩瞬間。然而，日本一位知名女主播的穿著，卻因為配色太像是「裸體」，遭到許多意見的撻伐。

根據日本媒體「FLASH」報導，這次引起爭議的，是NHK主播中川安納在巴黎奧運期間，拍攝一張穿著白色夾克，搭配米色內襯的照片。這樣的搭配一眼望上去，衣服顏色和皮膚幾乎一致，簡直像是沒穿一樣，因而遭到批判「還以為是裸體」、「這套也太下流」。

由於中川在個人的社群網站上，本來就常分享像是胸前開了一個洞，或者刻意強調身材的撩人穿著，因此這次的服裝搭配，也被認為是有意為之。然而，奧運賽會的主角，畢竟還是各家運動員，使得中川的服裝，在網路上遭到了批判。

電視台相關人士指出，以NHK而言，通常會給夠充足的預算，因此也會提供造型師和髮型師等等，何況這回還是巴黎奧運這種大場面，因此這套服裝，可能出自於造型師的提議。不過就算如此，本人應該還是能做出一定程度的選擇，既然已遭到批評，或許接下來在賽會中，就會換成相對普通的服裝了。