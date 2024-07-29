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奧運游泳／女子100公尺蝶式 美國泳隊金包銀

中央社／ 巴黎28日綜合外電報導
美國游泳隊的簡愛（右）今天以0.04秒之差擊敗隊友，贏得巴黎奧運女子100公尺蝶式金牌。 新華社
美國游泳隊的簡愛（右）今天以0.04秒之差擊敗隊友，贏得巴黎奧運女子100公尺蝶式金牌。 新華社

美國游泳隊的簡愛（Torri Huske）今天以0.04秒之差擊敗隊友、世界紀錄保持人華爾希（Gretchen Walsh），贏得巴黎奧運女子100公尺蝶式金牌。

路透社報導，2022年世界游泳錦標賽100公尺蝶式金牌得主簡愛今天游出55秒59佳績，為美國游泳隊拿下巴黎奧運首金；華爾希以55秒63奪銀，中國的張雨霏摘銅。

對華裔選手簡愛而言，這面金牌是她3年前在東京奧運以0.01秒之差與獎牌失之交臂後的最大鼓舞。她今天在最後25公尺急起直追，從本來的第3名一舉拚到金牌，也讓這項賽事自從1956年首度納入奧運比賽項目以來，沒有人二度摘金的紀錄繼續保持。

前來衛冕的加拿大泳將麥克尼爾（MaggieMacNeil）獲第5名。

華爾希昨天曾在準決賽中游出55秒38改寫奧運紀錄，這個成績如果是在今天締造，就可以輕鬆奪冠。

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