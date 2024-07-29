奧運柔道／男子66公斤級 阿部一二三連霸
日本26歲柔道男子選手阿部一二三昨天在巴黎奧運柔道男子66公斤級決賽中擊退巴西選手利馬，繼上屆東京奧運，再度奪金。
柔道世界排名第6的阿部一二三在準決賽對上世界柔道排名第一的摩爾多瓦共和國選手維耶魯（Denis Vieru），兩人纏鬥進入延長賽，在延長賽開賽9秒後，施展掃腰技法擊敗對手。之後，阿部在決賽擊敗世界排名第8的利馬（Willian Lima），達成連霸。
這是日本柔道界在奧運拿下的第50面金牌。阿部成了第8位（包含男女在內）奧運連霸的日本選手。
阿部一二三的胞妹、24歲的阿部詩今天出戰柔道女子選手52公斤級比賽，結果落敗。
這對兄妹2021年7月26日出戰東京奧運，是首度出戰奧運，先後拿下東京奧運柔道金牌，創下奧運史上同天有兄妹檔奪金紀錄。這次巴黎奧運原本兄妹也想同天連霸，可惜夢碎。
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