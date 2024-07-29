花都隨筆／公安狀況多 巴黎人也稱奇

巴黎奧運開幕後碰到第一個周末假日，各賽場都湧現大批人潮，中華代表團選手充分感受法國人的熱情，但這幾天陸續出現公安問題，地鐵恐攻傳聞、大馬路突然停電、電車突然停駛都有，也有不少巴黎民眾直言，根本不喜歡奧運帶來的觀光客亂象。

三年前東京奧運受到疫情影響，被迫全程關門比賽，巴黎奧運回到過去盛況，開幕式前就已賣出八百八十萬張預售票，寫下單屆奧運最佳紀錄；從各場館這幾天的熱度看來，各國運動員都能充分感受「觀眾真的回來了」。

但在巴黎街頭，隨處可見荷槍實彈的警察，重要地點更是高度警戒；目前在法國工作的台灣人陳俋儒，今天到射箭場為中華隊加油，談到此事就說：「恐攻傳聞很多，多年前的恐攻事件讓政府很敏感。」

有台灣媒體剛進巴黎地鐵十二號線的車站，就被告知有疑似恐攻的狀況，清空整座車站，也封鎖附近區域；還有人搭乘捷運六號線在途中列車突然劇烈震動，車上照明燈熄滅，車子在軌道上停了五分鐘才重新發車。

大馬路突然停電變得一片漆黑，根據陳俋儒的說法，在巴黎主要地區也不常見，偏偏就被台媒碰到。