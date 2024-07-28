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巴黎奧運／荷蘭沙排選手曾性侵女童「判刑4年」 隊友賽後受訪：他已受懲罰

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
荷蘭29歲沙灘排球選手范德維爾德（左）曾因性侵12歲女童被判刑四年，他的搭檔伊莫斯（右）在28日賽後受訪時為其辯護，稱他已受到懲罰。（美聯社）
荷蘭29歲沙灘排球選手范德維爾德（左）曾因性侵12歲女童被判刑四年，他的搭檔伊莫斯（右）在28日賽後受訪時為其辯護，稱他已受到懲罰。（美聯社）

荷蘭29歲沙灘排球選手范德維爾德（Steven van de Velde）曾因性侵12歲女童被判刑四年，卻仍代表荷蘭參加巴黎奧運，引起爭議。荷蘭排球協會表示知道其過去，荷蘭奧會則強調他符合所有參加奧運的資格需求。他的搭檔伊莫斯（Matthew Immers）也為范德維爾德辯護，稱他已受到懲罰。

英國每日郵報報導，荷蘭隊在28日早上的男子沙灘排球賽輸給義大利後，范德維爾德遭觀眾以噓聲相待。在這之前，荷蘭奧委會為降低爭議，禁止范德維爾德與媒體接觸，也不讓他入住奧運選手村，因此范德維爾德沒有受訪。

他的搭盪伊莫斯被媒體問及范德維爾德是否有對性侵女童行為表達悔意，他答道：「不，他沒有，他沒有解釋。」

伊莫斯說：「我認識這個人（范德維爾德）三、四年了，我們一起參加了每場錦標賽，而現在他們正在大肆討論這個事情（性侵兒童罪）。」

伊莫斯還被問到，范德維爾德是否為渴望成為運動員的年輕人提供良好榜樣，他表示：「我不知道。我認為以史蒂芬（范德維爾德）現在的狀況而言，他是個很好的榜樣。事情已經成為過去，他已受到懲罰。」

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