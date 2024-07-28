奧運網球／納達爾打不打男單？西班牙隊長：他準備出戰

西班牙網球奧運代表隊隊長費瑞爾（David Ferrer）表示，儘管隊上好手納達爾（Rafael Nadal）在訓練中大腿受傷令人擔憂，但他今天「已準備好參加」巴黎奧運男單首輪賽事。

法新社報導，現年38歲、坐擁22座大滿貫金盃的納達爾，昨天和西班牙新星「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）首次聯手男雙，以7比6（7/4）、6比4擊敗阿根廷組合龔薩雷茲（Maximo Gonzalez）和莫爾特尼（Andres Molteni），闖進巴黎奧運男雙第2輪。

納達爾出賽時右大腿一直纏著繃帶，他預計今天在男單首輪對戰匈牙利選手法索維克斯（MartonFucsovics）。

費瑞爾說道，「重點是他今天已經熱身了，他準備要出戰（男單賽）。」