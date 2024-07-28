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奧運擊劍／南韓選手吳尚旭克服低潮 奧運奪金生涯大滿貫

中央社／ 首爾28日專電
吳尚旭。 路透
吳尚旭。 路透

「韓國擊劍招牌選手」吳尚旭在巴黎奧運為韓國奪下本屆首金，也達成個人「生涯大滿貫」，成功突破因傷陷入的低潮期，守住王牌地位。

第2次出戰奧運的吳尚旭，相較於東京奧運時在男子軍刀個人賽止步8強，這次一路順利挺進決賽，成為在奧運擊劍男子軍刀個人項目第一位挺進決賽的韓國選手，對上接連打敗韓國隊大哥具本佶與世界排名第一選手齊亞德．西西（Ziad El-Sissy）的突尼西亞選手法雷斯．費賈尼（Fares Ferjani）。

吳尚旭在比賽一開始就保持領先，在14比5即將勝出時遭遇對手猛攻，比分追至14比8時費賈尼不慎滑倒，吳尚旭立即選擇收手，主動伸手攙扶對方；比賽重啟後費賈尼連續追擊，但就在觀眾為吳尚旭捏把冷汗時，吳尚旭成功以15比11擊敗費賈尼。

吳尚旭在賽中主動攙扶對手的舉動不僅在現場獲得大量掌聲，奧運官方也在其奪冠報導中大讚他的運動精神，不僅抱回金牌、也獲得美名。這面奧運金牌也讓他在2019年世界錦標賽、2019及2024年亞洲錦標賽，以及去年舉辦的杭州亞運接連奪下個人金牌後，成為韓國第一位達成「生涯大滿貫」的擊劍選手。

事實上，吳尚旭在奧運賽前的狀態並不理想。韓聯社報導指出，吳尚旭在男子軍刀項目的世界排名是韓國選手之冠，但在今年4月於韓國主場舉辦的國際大獎賽中僅名列第4，與前兩屆賽事皆拔得頭籌的迥異表現引起外界關注，之後甚至敗給當時排名78的美國選手，止步8強。

吳尚旭在賽後接受訪問時坦承結果並不意外，「練習時狀況就不理想」，表示自己訓練時也有疏忽的部分，應更集中於擊劍練習上。吳尚旭在今年初因右手腕受傷，有一段時間無法比賽，復出後仍經常能看見他撫摸手腕、表情凝重的樣子。

之後他又在世界盃馬德里站個人賽16強戰中敗北，但吳尚旭並未放棄，在6月舉行的亞錦賽中拿下個人及團體賽雙金，重回王牌寶座。

吳尚旭在奧運賽前曾表示，他過去想成為一名提到「擊劍」就會被大家想起的選手，現在的夢想更大，希望能成為提到「運動選手」就會被想起的運動員之一。

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