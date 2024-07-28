全美2860萬人收看巴黎奧運開幕 創倫敦奧運以來最高

美國最大有線電視業者康卡斯特（Comcast）旗下美國國家廣播環球集團今天公布初估數據，巴黎奧運開幕式共吸引全美2860萬人收看，創2012年倫敦奧運以來最高收視紀錄。

路透社報導，巴黎奧運開幕式26日登場，各國代表團搭船遊塞納河，沿途經過數個巴黎地標。加拿大歌后席琳狄翁（Celine Dion）並在開幕式尾聲獻唱法國傳奇女伶愛迪琵雅芙經典歌曲「愛的讚歌」（L'Hymne A l'Amour），為開幕式劃下句點，這是她數年來首度公開演唱。

對美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）而言，這是極為重要的轉播活動，該集團已豪擲76億5000萬美元（約新台幣2510億元）延長在美國的奧運賽事轉播權至2032年，堪稱全球規模最大的奧運媒體轉播權交易案。

這項數據包含透過NBCUniversal旗下美國國家廣播公司（NBC）及串流媒體平台Peacock收看開幕式的人數，對該集團而言是收穫滿滿；相較下，收看2021年東京奧運開幕式的觀眾僅1700萬人。

由於時差因素，收看東京奧運和222年北京冬奧對美國觀眾是一大挑戰；這兩次賽事都受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響。