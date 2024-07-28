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巴黎奧運／塞納河水質因暴雨惡化 鐵人三項賽前賽前練習遭取消

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巴黎奧運／塞納河水質因暴雨惡化 鐵人三項賽前賽前練習遭取消

聯合新聞網／ 綜合報導
暴雨導致塞納河水質惡化，讓原定28日舉辦的第一次奧運鐵人三項賽前訓練被迫取消。 美聯社
暴雨導致塞納河水質惡化，讓原定28日舉辦的第一次奧運鐵人三項賽前訓練被迫取消。 美聯社

巴黎奧運開幕式天公不做美，下起大雨，讓各國代表隊和媒體觀眾淋成落湯雞，而這場雨也影響選手賽前訓練。據外媒報導，暴雨導致塞納河水質惡化，讓原定28日舉辦的第一次鐵人三項賽前練習被迫取消。

本屆奧運鐵人三項主戰場就在塞納河，男子組30日開賽、女子組31日，混合接力則是在8月5日。不過，原定2天的賽前練習因為水質問題出現改動。主辦方和世界鐵人三項總會發出聯合聲明，表示在28日召開「水質」會議和檢測後，決定取消鐵人三項賽中的「游泳部分」練習。

這次停練讓部分人對塞納河能否下水再次提出質疑，報導中指出，由於水質不佳，塞納河已經禁止游泳近一世紀，不過主辦表示「有信心」在鐵人三項正式比賽開始前，讓塞納河水質會獲得改善。

事實上，早在2015年當局就開始為奧運做準備，投資約15億美元，在巴黎市中心建造巨大的地下儲水池、翻新下水道基礎設施和升級污水處理廠。相比6月初水質檢測大腸桿菌水平不安全，近期已大幅改善，巴黎市長甚至跳入塞納河暢泳以證明水質足夠乾淨。

若塞納河在開賽前水質仍低於標準，主辦方則會啟動「B計畫」，包括延後賽事或者將鐵人三項的游泳項目移至巴黎東方小鎮馬恩河畔韋爾舉行。

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