巴黎奧運／頒獎升旗竟用「小旗桿」 陸網友：根本像是國小
巴黎奧運在台灣時間27日展開序幕，也引發各種話題與討論。日前就有對岸網友發現，射擊頒獎儀式使用的升旗桿比例明顯太小，失去莊嚴感，讓他們紛紛喊話「太隨便。」
10公尺氣步槍混合團體賽在27日落幕，由中國「00後」組合盛李豪／黃雨婷奪得金牌，同時也是中國本屆奧運首金。不過，頒獎儀式時卻出現些小插曲。由於升旗儀式的旗桿過短，升旗手站在一旁就已經到旗桿一半高度，讓升旗儀式從莊嚴變得有些「可愛」。
對此，中國網友們紛紛「繃不住」，質疑主辦方，更有人調侃道：「這是小學升旗規格吧！」、「國小運動會頒獎儀式還比這個震撼。」事實上，除了頒獎儀式，巴黎奧運各種細節問題都不斷引起爭議，包括運動員住宿空間、開幕式位置安排等，這次出現的頒獎小事故也讓大家對奧運討論度更上升。
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