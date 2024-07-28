奧運擊劍／官方社群出包 誤植南韓金牌擊劍選手姓名引民眾不滿

繼南韓奧運代表隊在巴黎奧運開幕式上被誤稱為北韓，南韓擊劍選手吳尚旭為國拿下本屆第一面金牌後又發生姓名遭誤植事件，令南韓民眾對主辦單位更加不滿。

巴黎奧運事前在塞納河上盛大開幕，但馬上就發生將南韓代表隊介紹成「朝鮮民主主義人民共和國」（Democratic People's Republic of Korea，北韓正式國名）的烏龍事件，現場南韓官員立即要求與國際奧林匹克委員會（International Olympics Committee）主席巴赫（Thomas Bach）會面抗議。

為平息南韓不滿，國際奧會除透過社群、也在官網發表聲明，就誤報南韓國名一事致歉，向南韓當局發送道歉信，巴赫也親自致電南韓總統尹錫悅道歉。

南韓總統辦公室轉述，尹錫悅在通話中表示，南韓曾主辦夏季、冬季奧林匹克，對本屆奧運發生這種事件感到相當意外且困惑，除要求國際奧會透過各種媒體管道道歉，也希望不再發生這類事件。

不過，在當天晚上舉行的男子軍刀（Sabre）個人賽決賽後，類似事件再次發生。這次巴黎奧運官方社群帳號在恭賀南韓選手吳尚旭奪得男子軍刀個人賽金牌時，誤將吳尚旭的英文拼音Oh sanguk寫成Ohsangku。

在此之前，唯獨在拍攝南韓國旗時失焦、未拍攝南韓選手團的巴黎奧運官方照片已讓部分網友不滿，姓名誤植疏失再次引起南韓網友反彈，紛紛留言糾正「名字打錯了快修正」、「都不是一兩次了，難道不是故意的嗎」，官方帳號之後雖立即修正貼文，但南韓民眾對本屆奧運的印象已跌落谷底。