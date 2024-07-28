奧運女足／加拿大無人機情蒐 分組賽扣6分教練禁賽1年

巴黎奧運衛冕軍加拿大女子足球隊爆出使用無人機刺探敵情的醜聞後，國際足球總會（FIFA）今天宣布，加拿大隊奧運分組賽積分扣6分，總教練普利斯特曼（Bev Priestman）禁賽1年。

路透社報導，加拿大足協表示，會研究如何上訴積分被扣的處分。該足協也因為這起撼動巴黎奧運的案件，挨罰20萬瑞士法郎（約新台幣742萬元）。

普利斯特曼自2020年起執掌加拿大女足兵符，1年後便率隊奪下東京奧運金牌。如今國際足總以涉及「冒犯行徑、違反公平競賽原則」為由，宣布普利斯特曼及加拿大隊分析師龍巴迪（Joey Lombardi）、助理教練曼德爾（Jasmine Mander）1年內禁止參加任何足壇相關活動。

加拿大隊在分組賽首戰以2比1踢倒紐西蘭隊，然而紐西蘭隊賽前申訴，加拿大隊工作人員遙控無人機刺探她們的訓練過程。

國際足總做出上述裁決後，加拿大隊在A組積分變成負3分，若想通過分組賽晉級，剩下的兩場比賽必須背水一戰。

加拿大方面可能會就國際足總的裁決，上訴至體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）。