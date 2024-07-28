快訊

指高虹安非市長任內貪汙 白委稱「竹篙湊菜刀」：停職違憲

巴黎奧運／塞納河水質因暴雨惡化 鐵人三項賽前賽前練習遭取消

奧運桌球／教父莊智淵場邊坐鎮 高承睿男單開紅盤

奧運女足／加拿大無人機情蒐 分組賽扣6分教練禁賽1年

中央社／ 巴黎27日綜合外電報導
加拿大女足隊。 路透
加拿大女足隊。 路透

巴黎奧運衛冕軍加拿大女子足球隊爆出使用無人機刺探敵情的醜聞後，國際足球總會（FIFA）今天宣布，加拿大隊奧運分組賽積分扣6分，總教練普利斯特曼（Bev Priestman）禁賽1年。

路透社報導，加拿大足協表示，會研究如何上訴積分被扣的處分。該足協也因為這起撼動巴黎奧運的案件，挨罰20萬瑞士法郎（約新台幣742萬元）。

普利斯特曼自2020年起執掌加拿大女足兵符，1年後便率隊奪下東京奧運金牌。如今國際足總以涉及「冒犯行徑、違反公平競賽原則」為由，宣布普利斯特曼及加拿大隊分析師龍巴迪（Joey Lombardi）、助理教練曼德爾（Jasmine Mander）1年內禁止參加任何足壇相關活動。

加拿大隊在分組賽首戰以2比1踢倒紐西蘭隊，然而紐西蘭隊賽前申訴，加拿大隊工作人員遙控無人機刺探她們的訓練過程。

國際足總做出上述裁決後，加拿大隊在A組積分變成負3分，若想通過分組賽晉級，剩下的兩場比賽必須背水一戰。

加拿大方面可能會就國際足總的裁決，上訴至體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ 詹皇柯瑞迎美國隊首戰 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

延伸閱讀

奧運羽球／37分鐘速勝譚蓮妮 戴資穎最後一舞首戰開胡

奧運羽球／背影相似度百分百 小戴狂粉追星至巴黎應援

第一天就開織！跳水王子「2024巴黎奧運紀念款毛衣」曝光 正面有大大亮點成品超好看

巴黎奧運／中國奪首金 中2港1 三金報捷

相關新聞

奧運網球／夢幻蠻牛男雙拍下第6種子 阿爾卡拉斯喊夢想成真

開幕式驚喜擔任火炬手成員的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），台灣時間今天凌晨再度踏上熟悉的羅蘭加洛斯的中...

奧運桌球／混雙爆冷門 日本黃金組合敗給神秘北韓伏兵

巴黎奧運桌球混雙最被看好的日本選手張本智和、早田希娜大爆冷門，首輪就以1比4不敵北韓選手李鄭息和金琴英。這對神秘的北韓組...

全美2860萬人收看巴黎奧運開幕 創倫敦奧運以來最高

美國最大有線電視業者康卡斯特（Comcast）旗下美國國家廣播環球集團今天公布初估數據，巴黎奧運開幕式共吸引全美2860...

巴黎奧運／嘲諷基督教？開幕式「最後晚餐」表演掀議 教授指未必針對信仰

在巴黎奧運開幕式中，變裝皇后、跨性別舞者共同詮釋達文西名作《最後的晚餐》，是嘲諷基督教信仰？此段表演引發包括特斯拉創辦人馬斯克、川普兒子等人發文批評…

巴黎奧運／英國跳水王子場邊依舊織不停 官方：沒他打毛線畫面就不是奧運

英國「跳水王子」湯姆戴利（Tom Daley）在2021年東京奧運場邊被拍到認真打毛線，於網路上爆紅。這次他依舊帶了毛線...

巴黎奧運／塞納河水質因暴雨惡化 鐵人三項賽前賽前練習遭取消

巴黎奧運開幕式天公不做美，下起大雨，讓各國代表隊和媒體觀眾淋成落湯雞，而這場雨也影響選手賽前訓練。據外媒報導，暴雨導致塞納河水質惡化，讓原定28日舉辦的第一次鐵人三項賽前練習被迫取消。 本屆奧運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。