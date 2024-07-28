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奧運桌球／混雙爆冷門 日本黃金組合敗給神秘北韓伏兵

中央社／ 東京28日專電
日本桌球混雙選手張本智和(左)、早田希娜爆冷出局。 新華社
日本桌球混雙選手張本智和(左)、早田希娜爆冷出局。 新華社

巴黎奧運桌球混雙最被看好的日本選手張本智和、早田希娜大爆冷門，首輪就以1比4不敵北韓選手李鄭息和金琴英。這對神秘的北韓組合在國際賽場完全沒有成績，讓日本隊無從研擬對戰策略。

日本隊上次在東京奧運由水谷隼和伊藤美誠拿下桌球混雙金牌，這次派出日本在男單和女單國際排名最高的張本智和（男單第9）和早田希娜（女單第5），期盼能在混雙衛冕金牌，但想不到整場比賽都被北韓選手主導，令日本意外止步16強。

張本智和在賽後表示，「男選手打得太好了，這是一場難以想像的比賽」。日本隊一開始就被北韓組合壓著打，一連丟掉6分，呈現一面倒的態勢。

日本隊教練田勢邦史說，「唯一拿下的第2局也是因為對方失誤才得分。我們沒有抓到比賽的節奏」。即使後來改為攻擊北韓女選手，但是對方失誤很少，找不到突破點。

日本隊在東京奧運桌球項目一共拿下1金、1銀、2銅，合計4枚獎牌。

自桌球在1988年漢城（現稱首爾）奧運被列為比賽項目，至2016年為止，日本隊合計拿下4枚獎牌，但在上屆東京奧運就拿下另4枚獎牌，可謂日本桌球最光輝的一年。尤其是水谷隼和伊藤美誠這對青梅竹馬在決賽以4比3戰勝中國組合後興奮擁抱，更是東奧令人印象最深刻的畫面之一。

這次巴黎奧運混雙一輪遊，讓張本智和背負更大壓力。他上屆奧運爆冷輸給斯洛維尼亞選手約爾吉奇（Darko Jorgic），止步16強。另一名日本選手丹羽孝希也輸給德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），使得日本在桌球男單無緣獎牌。

日本黃金組合在混雙大爆冷門，令中國媒體也十分震驚。他們分析北韓選手能夠奪勝的原因，包括北韓選手普遍訓練有素、基本功紮實，加上意志力很強，十分善戰。此外，儘管他們很少在國外征戰，卻對比賽對手做了十分透徹的研究。

不過，這並非北韓選手在奧運賽場上第一次讓日本選手意外吞敗。產經新聞報導，過去奧運比賽中，最令人印象深刻的是日本選手在1996年亞特蘭大奧運的女子48公斤級柔道比賽。

那年的金牌大熱門是日本選手田村亮子。她之前在1992年巴塞隆納奧運奪銀，被寄望能摘金，卻遭遇頑強伏兵、北韓的桂順姬，最後只能遺憾地再次拿到銀牌。田村亮子之後在2000年雪梨奧運、2004年雅典奧運都拿下金牌，2008年北京奧運奪銅，。

另外，在2008年北京奧運，日本選手中村美里在女子52公斤級柔道準決賽敗給北韓選手安琴愛，最終抱銅。2012年倫敦奧運，中村和安琴愛提前在第2輪交手，中村同樣不敵，安琴愛最終奪金。

事實上，北韓因為COVID-19疫情沒有參加3年前的東京奧運，這次是北韓暌違8年首次參加奧運，共派出16名選手參加桌球、摔角、拳擊、跳水等項目。

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