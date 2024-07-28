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奧運擊劍／被封「小林志玲」！江旻憓擊劍奪香港首金 超狂學霸身分曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
香港擊劍選手江旻憓。新華社
香港擊劍選手江旻憓。新華社

巴黎奧運今天迎來擊劍女子個人銳劍決賽，香港選手江旻憓在落後6分情況下實現驚天大逆轉，擊敗地主法國選手馬洛（Auriane Mallo），奪得香港本屆奧運首金，也是史上第3金。

江旻憓決賽面對馬洛陷入1：7絕對劣勢，後追平成12:12平手，以決一劍形式定生死。江旻憓刺出關鍵一擊，以13：12強勢逆轉，斬獲香港本屆奧運首金。

30歲的江旻憓身高178公分，笑起來神似名模林志玲，被香港媒體封為「體壇小林志玲」。

而她除了甜美外型和超強擊劍實力，還是個「學霸」。江旻憓曾就讀美國史丹佛大學，主修國際關係、輔修心理學，大學畢業後再去大陸人民大學取得法律碩士學位，接著在香港中文大學取得法律博士學位。

在這次奧運奪金前，江旻憓曾遭遇兩次十字韌帶斷裂，須接受手術並進行長期康復訓練。不過她成功走出低谷，在經歷里約奧運、東京奧運後，終於站上五環殿堂頒獎台。

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