奧運網球／男雙首戰旗開得勝 納達爾不確定是否挑戰男單

西班牙網球好手納達爾（Rafael Nadal）與阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天闖進巴黎奧運男雙第2輪後，納達爾正考慮放棄在男單賽事中與塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）捉對廝殺的機會。

法新社報導，現年38歲、坐擁22座大滿貫金盃的納達爾，日前在他14度封王的法國公開賽主場練球時大腿受傷，等於斷了自己的奧運男單之路。

納達爾排定於明天的男單首輪迎戰匈牙利選手法索維克斯（Marton Fucsovics），若順利晉級，將在次輪與約克維奇交手。世界排名第2的喬科維奇今天稍早以6比0、6比1直落二盤擊敗澳洲對手伊布登（Matthew Ebden）。

納達爾說：「我不知道會發生什麼事，我不知道明天是否會出賽。」納達爾曾在2008年北京奧運摘下男單金牌，並在2016年里約奧運贏得男雙金牌。

他說：「我將與團隊討論後做出最明智的決定，讓奪牌機會來到最大，所以還要看狀況。」

納達爾近來飽受傷勢所苦，職業生涯大受打擊，奧運是他這個賽季參與的僅僅第7場賽事。他目前單打世界排名已跌至161名。

納達爾和阿爾卡拉斯首次聯手男雙，今天以7比6（7/4）、6比4擊敗阿根廷組合岡薩雷茲（Maximo Gonzalez）和莫爾特尼（Andres Molteni）。

阿爾卡拉斯稍早在男單旗開得勝，在短短70分鐘內以6比3、6比1擊敗世界排名275的黎巴嫩選手哈比（Hady Habib）。