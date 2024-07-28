奧運網球／柯波兒擊敗大坂直美 晉女單 32強

前世界球后、德國老將柯波兒（Angelique Kerber）今天在巴黎奧運網球女子單打首輪賽事以以7比5、6比3直落二擊敗日籍混血女網好手大坂直美，晉級到第2輪賽事。

前世界球后、36歲的柯波兒已宣布參加完巴黎奧運後就要退休。

柯波兒坐擁3座大滿貫賽女單金盃，大坂直美生涯則曾奪下4座大滿貫賽冠軍。

柯波兒下一輪將對戰羅馬尼亞女將克里斯蒂安（Jaqueline Adina Cristian）。