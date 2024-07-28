巴黎奧運聖火升空 206國上萬選手遊河開幕

二○二四年巴黎奧運在法國當地時間晚間七時三十分正式登場，奧運開幕式首度走出體育場，搬到塞納河上舉行，運動員搭乘共八十五艘船遊河出場，巴黎鐵塔上演燈光秀，點燃聖火儀式除了邀各國傳奇運動員接棒，最後還由法國三屆奧運柔道金牌得主希內與田徑名將佩雷克共同點燃聖火，隨後聖火台藉由氫氣球冉冉升空，直到下個月十一日閉幕為止。

在現場觀禮的法國總統馬克宏在社群媒體Ｘ發文寫道，「我們辦到了！」

開幕典禮 穿越巴黎古今

主辦單位這次別出心裁，舉行開幕式的塞納河兩岸已大變身，來自二○六個國家和地區的一萬五百名選手，分別搭乘八十五艘船隻登場，整個典禮共九十四艘船沿著河畔，航程近六公里有各種不同舞台，從東向西穿越巴黎，途經無數古蹟，如同穿越法國歷史，開幕典禮全程共約四小時。

開幕式由水幕揭開序幕，並施放法國國旗顏色藍白紅煙霧，配合奧運標語「更快、更高、更強」，首艘進場船隻為奧運發源地的希臘代表團。

巴奧最後一棒由法國百歲奧運冠軍選手科斯特，傳遞給法國柔道選手希內和田徑選手佩雷克，再由他們兩人點燃聖火台。（路透）

聖火傳遞 納達爾接棒席丹

參加開幕式運動員入場儀式的各代表團，以法語首字母為序入場，中華台北代表團以字母Ｔ排序入場，乘坐第七十四艘船，由霹靂舞好手孫振、「羽球天后」戴資穎掌旗，法國主持人直播時特別解釋，中華台北「就是我們熟知的台灣」；最後，是由主辦國法國依照慣例壓軸登場。

引燃聖火的最高潮，由曾率法國奪下世界盃足球賽冠軍的足球傳奇席丹登場接過聖火火炬，再傳給生涯共獲法網十四次冠軍的西班牙名將納達爾、拿過三次法網冠軍的美國女將小威廉絲，以及美國田徑傳奇劉易斯和前美國職籃ＮＢＡ球星帕克。

巴奧最後一棒由法國百歲奧運冠軍選手科斯特（左），傳遞給法國柔道選手希內（中）和田徑選手佩雷克（右），再由他們兩人點燃聖火台。（歐新社）

最後由法國高齡一百歲的奧運自行車團體賽金牌得主科斯特，將火炬傳給希內和佩雷克點燃氫氣球造型的聖火台，在聖火台冉冉升空下，搭配席琳狄翁站在艾菲爾鐵塔中央的舞台上，獻唱法國女歌手伊迪絲琵雅芙的知名歌曲「愛的禮讚」，正式宣告本屆奧運開幕。

綜合外媒報導，這次聖火台與歷屆夏奧和冬奧設在地面上的不同，而是長七公尺的環狀火焰，由高卅公尺的氫氣球搭載，飄在場地上空。

奧運正式開幕後，各項比賽陸續展開，本屆奧運首金是由中國組合黃雨婷、盛李豪在十公尺空氣步槍混合團體拿下。