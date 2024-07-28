花都隨筆／接駁巴士自撞 記者遭丟包傻眼

巴黎奧運開幕典禮向全球展現花都魅力，西班牙網球名將納達爾現身傳遞聖火，驚喜畫面更讓不少球迷感動落淚；但對各國運動員和媒體來說，交通卻是經常頭痛的問題，不但接駁車遲到、塞滿人潮，昨天甚至出現開幕式接駁巴士深夜自撞，還把車上一堆記者丟包的狀況，讓所有人嚇出一身冷汗。

奧運史上首次不在主場館進行傳統開幕，塞納河是完全開放的空間，意謂現場安檢工作也特別嚴格；各國媒體從傍晚開始進場，一直待到深夜才離開，超過十個小時的時間，全程不斷冒著大雨工作，偏偏最後一關搭乘接駁車離開，終於可以鬆一口氣時，司機竟在街上自撞路旁欄杆，幸好沒有發生重大意外。

由於臨時找不到其他接駁車輛，車上媒體人員全被請下車後，只得自己想辦法回去下榻飯店，讓不少媒體當場傻眼。

中華代表團備戰奧運最後階段，最近一再碰到接駁車困擾，不少教練和選手透露，必須提前一個小時以上出發，避免影響訓練進度；昨天開幕典禮前，更因嚴格交通管制、大會專車不足，造成中華游泳隊選手王冠閎在擁擠的車上被迫席地而坐，看起來十分無奈。