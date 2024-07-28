奧運桌球／58歲「奧運祖母」曾之穎 圓夢出賽

人稱「奧運祖母」的五十八歲華裔桌球選手曾之穎，廿七日代表智利參加巴黎奧運桌球項目，實現她的奧運夢。

曾之穎生於中國大陸廣東佛山，父親是桌球教練。她年少時曾跟隨母親接受桌球專業訓練。一九八九年她受邀到智利北部教桌球，很快在當地成家立業，就此定居智利，一晃就卅五年。

曾之穎原已高掛球鞋，但去年她加入智利國家隊，在泛美運動會桌球女單項目首次亮相，並在團體賽獲銅牌。

曾之穎在智利奧林匹克訓練中心接受美聯社訪問時坦言，「我從沒想過能參加奧運，以前只將運動當作娛樂」。這位智利奧運代表團最年長的運動員說，奧運參賽資格對她是很大的夢想，能在這個年紀實現是很大的幸福。