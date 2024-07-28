奧運開幕／席琳狄翁歌聲 感動數十億觀眾

加拿大流行樂天后席琳狄翁華麗回歸，在巴黎奧運開幕式高唱法國經典歌曲「愛的頌歌」，感動數十億觀眾，全因她在兩年前對外界公開罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，導致肌肉痙攣，宣布暫退歌壇，因為身體狀況已不允許她繼續登台演唱，如今重新復出，並秀出招牌的激昂高音，功力依舊不減當年。

這是席琳狄翁繼由一九九六年曾在亞特蘭大奧運開幕式演唱歌曲「夢想的力量」之後，相隔廿八年再度重返奧運。

外傳她演唱一首歌的酬勞高達兩百萬美金，不過奧運官方已經否認，強調她完全是無酬演出，「表演者願意在這樣的條件下演出，是真心希望參與法國和體壇的世界級盛事」。

這次巴黎奧運開幕式中有不少高潮，除了席琳狄翁故事與歌聲感動全球觀眾，貫穿開幕式橋段是一位蒙面的神秘火炬手，他在巴黎景點攀爬、跳躍，闖進了音樂劇「悲慘世界」裡，中間穿越羅浮宮、奧賽博物館，最後抵達開幕式終點、艾菲爾鐵塔前的夏樂宮，又將火炬交回給席丹。

直到典禮結束，蒙面客都未露出真面目，留下了懸念。他的打扮及行動讓外界聯想到法國遊戲開發商製作的「刺客教條」人物，根據外媒報導，事實上還融合了「鐵面人」、「亞森羅蘋」、「歌劇魅影」等多個角色，成為法國文化的代表，真實身分也顯得不那麼重要。

此外，觀禮嘉賓包括楊紫瓊、湯姆克魯斯、亞莉安娜以及約翰傳奇等人，雖然天公不作美頻飄雨，不過楊紫瓊仍與富商丈夫尚陶德穿雨衣一同觀禮，並感動直呼「真美好」。楊紫瓊先前獲選為國際奧委員委員，她曾表示若不當演員，夢想就是成為奧運選手，年輕時曾獲馬來西亞青少年壁球冠軍，只是後來受傷中斷運動生涯，雖後來在全球影壇發光發熱，但她一直惦記著當年的夢想，如今成為奧委會委員，更積極為年輕一代運動員盡心盡力。