善用資源 巴黎打造最省、最綠奧運

美媒ＣＮＢＣ報導，巴黎奧運花費約一百億美元，僅超支百分之廿五，遠比巴西里約、英國倫敦或日本東京奧運要少，主因在於善用既有資源。

而除了「省」，本屆也以成為最環保、最綠和最永續奧運為目標，希望改善過去幾屆奧運平均碳排量達三四○萬噸的情況。國際奧會及巴黎奧運主辦單位已矢言依照二○一五年巴黎氣候協定標準，即今年使溫室氣體減排百分之卅，並透過奧林匹克森林計畫彌補剩餘排放。

夏季奧運主辦城市莫不全力以赴、甚至不惜血本舉辦這場體育盛會。英國牛津大學研究報告指出，自一九六○年代以來，歷屆奧運舉辦城市投入的預算均大幅超支，僅本屆奧運例外。

巴黎奧運能撙節經費的祕訣在於主辦單位善用現有基礎設施，像知名凡爾賽宮搖身一變為能容納一點六萬名觀眾的馬術項目賽場。

「史坦普全球評級」則指出，巴黎奧運所用的場館百分之九十五早在申辦前就有，故申奧成功後，僅增建或整建三棟建築物，其中包括耗資十六億美元的奧運村、一點九億美元的「水上運動中心」與一點五億美元的體操與羽球場館。

本屆獎牌正面鑲嵌的六角形鐵片，取自過去修復艾菲爾鐵塔淘汰的鐵件，不但永續，還讓奪牌者將艾菲爾鐵塔帶回家。（美聯社）

另外，在不可或缺的奧運相關基礎設施上，也選用經認證的木材等天然、可回收建材。例如預定舉辦全部田徑賽事的全法最大體育場「法蘭西體育場」，一九九八年就已落成，此次特地將場館照明設備從燃油換為生物燃料，可望減少至少一點三萬噸碳排放。

為落實巴黎奧運標榜的永續精神，主辦單位自前年起就跟多位建築師及修復師展開溝通合作，包括修建能有效回收雨水並重複利用的排水系統，還有在不破壞法國歷史建物及周邊綠地森林下，設立馬術賽事的馬廄和醫療站，在奧運閉幕後，這些設施皆可以輕鬆移除。

本屆另一主場館水上運動中心雖是全新打造，但遵循低碳設計原則，採木質結構與回收材料建成，其凹形屋頂並安裝五千平方公尺的太陽能板，躋身全歐最大太陽能發電場館設施之列，該木製屋頂還能降溫並加強百分之卅的通風。

最重要的選手村占地五十二公頃，興建則用低碳水泥、天然木材或二手建材，房間用地熱冷卻系統及電風扇，未用冷氣。

選手村廁所可將糞便與尿分離，並轉化為肥料，廁所用水則取自乾淨的回收雨水；房間共一萬四二五○張床位也延續東京奧運的紙床板，床墊用回收廢漁網製成；在選手的飲食上也提供許多素食選項。