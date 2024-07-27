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奧運開幕／「老婆對不起」義旗手揮國旗太興奮 婚戒飛出掉塞納河
今年巴黎奧運開幕式26日晚間登場。義大利田徑名將坦貝里（Gianmarco Tamberi）擔任祖國掌旗手。這本是他一生中最美好的一天之一，卻因為揮國旗時太過興奮，導致自己原本戴在手指上的婚戒飛進塞納河，氣氛很快因此變得糟糕。
美國CNN報導，坦貝里當時熱情地揮動義國國旗，隨後突然意識到自己弄丟婚戒，婚戒似乎從船上彈出去，掉進塞納河。他弄丟婚戒後在社群媒體Instagram公開發文向妻子道歉，貼文還附上他和妻子的合照。他寫道：「我很抱歉我的愛人，真的很抱歉。」
坦貝里貼文還寫道：「它（婚戒）將永遠留在愛之城的河床。希望這是一個好兆頭，能讓我帶著金牌回家。」
幸好，坦貝里的妻子並沒有怪他，而是以有趣的面向看待這件事。她留言道：「只有你才能將這樣的事變得浪漫。」
坦貝里在2021年東京奧運和卡達跳高運動員巴爾希姆跳出相同成績，當時巴爾希姆詢問大會能否頒發兩面金牌，獲得允准，成為田徑場上一段佳話。
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