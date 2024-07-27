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奧運網球／約克維奇、阿爾卡拉斯晉男單32強 球后也開門紅

中央社／ 巴黎27日綜合外電報導
約克維奇以6比0、6比1直落二，擊敗澳洲選手伊布登。 美聯社
約克維奇以6比0、6比1直落二，擊敗澳洲選手伊布登。 美聯社

巴黎奧運網球項目首輪賽事今天開打，男單奪冠熱門塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）及西班牙新星「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）雙雙晉級第二輪。

約克維奇以6比0、6比1直落二，擊敗澳洲選手伊布登（Matthew Ebden），將在下一輪對決西班牙網球好手納達爾（Rafael Nadal），或是匈牙利選手法索維克斯（Marton Fucsovics）。

約克維奇現年已37歲，至今未在奧運中摘下金牌。他曾於2008年北京奧運摘銅，這次是他第5度參加奧運，但他今年球場上表現欠佳，不但未能在法網和溫網奪冠，連世界排名也下滑。

另一方面，阿爾卡拉斯則以6比3、6比1直落二，淘汰黎巴嫩選手哈比（Hady Habib），第二輪將出戰英國好手諾瑞（Cameron Norrie），或是荷蘭選手葛利克史普（Tallon Griekspoor）。

阿爾卡拉斯在今年法網和溫網都拿下冠軍，這是他首次參加奧運，也將跟納達爾搭檔出戰男雙賽。

斯威雅蒂擊敗貝古晉級32強

巴黎奧運網球女子單打首輪賽事今天登場，波蘭籍球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）以6比2、7比5直落二擊敗羅馬尼亞選手貝古（Irina-Camelia Begu），晉級到第2輪賽事。

路透社報導，23歲的斯威雅蒂6月上旬勇奪生涯第4座法國網球公開賽女單金盃後，如今她又回到巴黎紅土球場。

斯威雅蒂有「紅土女王」稱號，被各界看好是本屆奧運金牌得主的大熱門。

但斯威雅蒂今天贏得並不輕鬆，尤其是在第2盤一度以3比5落後貝古，但當時她重整旗鼓，一口氣連奪4局而拿下勝利。

斯威雅蒂於32強戰的對手，將是法國女將派瑞（Diane Parry）或阿根廷好手波多偌斯卡（NadiaPodoroska）。

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