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「最狂開幕儀式」巴黎奧運這表演太震撼 日網友：在日本一定無法呈現

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奧運開幕／開幕這表演太震撼！日網友：在日本一定無法呈現

聯合新聞網／ 綜合報導
奧運開幕大膽演出讓日本網友直呼「最狂的開幕儀式。」 新華社
奧運開幕大膽演出讓日本網友直呼「最狂的開幕儀式。」 新華社

巴黎奧運話題不斷，在開幕式表演中大膽呈現1793年法國大革命瑪麗王后被處決一幕，帶給觀眾極大震撼，在日本也一度登上社群媒體關鍵字，更有網友直呼，「這是我看過最狂的開幕儀式。」

紅色彩帶噴發，呈現出建築物沐浴在鮮血中的意象。 法新社
紅色彩帶噴發，呈現出建築物沐浴在鮮血中的意象。 法新社

紅色彩帶噴發，呈現出建築物沐浴在鮮血中的意象。 法國新聞社
紅色彩帶噴發，呈現出建築物沐浴在鮮血中的意象。 法國新聞社

開幕表演融合法國特色，並以不同形式呈現。其中音樂劇「悲慘世界」演出結束後，場景轉換為瑪麗王后在大革命期間被囚禁的古監獄窗戶，接著出現一位無頭女性，其手持的頭顱開始唱起了歌，接著重金屬音樂響起，配合紅色彩帶噴發，呈現出建築物沐浴在鮮血中的意象。

這一幕演出與表現手法及其震撼，讓日本社群媒體出現不少討論，「瑪麗安東妮」成為熱搜關鍵字。有網友說道：「被送上斷頭台的瑪麗王后⋯火焰和噴血效果⋯不少刺激的演出在日本一定無法呈現，但我認為這時代能保有積極出擊的姿態是件好事。」

另有網友失望表示，電視台製作的奧運開幕式特集，將這一幕演出剪掉，「雖然可能會有兩派意見，但依據史實和文化製作出來的東西被隨便剪掉感覺滿失望的，這比來賓無聊的談話來得更重要。」

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