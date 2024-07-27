點香祈福...文化奧運台灣館「秀日常、熱情」 分享多元台灣

每一支香都是祝福，昨天下午在巴黎奧運開幕前，位於巴黎拉維特園區的文化奧運台灣館，由文化部政務次長王時思率領來自台灣與法國的團隊，為巴黎奧運和未來15天內將帶給世界的台灣表演，進行祈福祭拜儀式。

這是巴黎難得一見的台灣景象：虔誠焚香，供桌上擺滿從台灣帶來的乖乖、蘋果西打，500多個由霞海城隍廟所祝福的護身符，即將在7月27日至8月10日表演期間發放。

文化奧運台灣館以廟會形式呈現，具飛簷設計的電子花車舞台、大紅色的圓型辦桌與塑膠板凳、高掛的燈籠、還有許多台灣食物與小禮物。王時思期待將台灣的好客精神與世界分享，「這是我們最珍惜的日常，熱情、充滿活力，台灣的存在能帶給世界更多的愛與美好，台灣的多元與民主也將在這裡被世界理解」。

佔地55公頃的巴黎拉維特園區（La Villette）位於巴黎東北方19區，設有展覽館、實驗劇場、音樂廳、科學教育館、球型電影院、夜間休閒中心等，以多學科與自由開放聞名。園區被兩條運河圍繞，其中一條向北延伸便能抵達法蘭西體育場、巴黎水上運動中心、奧運選手村。

拉維特園區在奧運期間是巴黎文化奧運活動的重要場所之一，僅13個國家入選參展，台灣館位於兩條運河交界處，與斯洛伐克館、蒙古館為鄰，不遠處有印度館、墨西哥館、荷蘭館等。

王時思接受中央社訪問，說明去年2月拉維特園區總監便來到台灣，認為台灣文化能呼應巴黎奧運的核心價值：分享、開創、自由，便邀請台灣加入，「當全世界都來到巴黎看奧運，實體台灣館將成為重要的文化窗口」。

佈置在台灣館外牆的節目單琳瑯滿目，27日正式開演前，已引起許多路過的巴黎市民與國際遊客圍觀詢問。以自由之聲、島嶼風華、當代新藝、世界共融為主題，24組特別從台灣來到巴黎拉維特園區的表演團隊，文化部想讓世界認識「台灣的未來」。

王時思說：「這次推出的台灣團體們是比較年輕的世代，像是最後壓軸的妮妃雅與瘋家，當我們邀請她時，她還沒有得到變裝皇后冠軍喔！因為台灣是亞洲第一個通過婚姻平權的國家，希望在人類普世的價值上，台灣可以因此被世界認識。」

王時思認為台灣有一種特別的「混血原生」能力，「我們混血混種，將一切長成像是原生的力量」，這次代表台灣的表演團隊，皆在跨族群、跨語言、跨傳統與當代上，有著生猛無所畏懼的表現，而多元文化的背後，必須有一個尊重差異的社會制度支撐，王時思認為這就是台灣真實的樣子，「我們期待讓世界看到真實的台灣，珍惜台灣是個民主與自由的地方，並且能夠成為世界夥伴的一員」。

祈福祭拜儀式圓滿完成後，王時思在現場簽名牆寫下祝福：「驚艷世界，台灣No.1」；駐法國台灣文化中心主任胡晴舫寫下「台灣創造，世界美好」。

巴黎文化奧運台灣館將帶來57場精彩表演，從臺灣專程前來的24組團隊、共計122位藝術家。主辦單位為文化部、協辦單位為駐法國台灣文化中心、策劃團隊為財團法人文化臺灣基金會、並加入法國製作統籌小組、法國硬體技術小組。

策劃團隊總製作吳季娟解釋橫跨台灣與法國的工作人員將近80位，台灣場館的呈現有賴大家的努力，在文化部的長期籌備下，策劃小組從去年秋天來到拉維特園區場勘，直到今年7月正式點交現場，15日法國製作跟法國的硬體技術統籌團隊進場，19日台灣製作跟技術團隊抵達巴黎，進行各項測試，25日全員到齊，26日祈福儀式，27日傍晚巴黎文化奧運台灣館開始表演，直到8月10日。

為讓台法團隊們彼此熟稔，台灣工作人員在後台貼出各組成員的照片與名字，若是法國夥伴，便在法文名字旁用中文或注音標註法文發音，合作氣氛溫馨。