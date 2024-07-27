奧運排球／激鬥5局不敵德國 世界第二的日本男排首戰爆冷吞敗

巴黎奧運正式拉開序幕，其中男子排球項目小組賽就出現爆冷，世界排名第2的日本迎戰德國，在鏖戰5局後，終場以17：25、25：23、25：20、28：30、12：15敗下陣來，出師不利。

日本男排在法籍教練布朗（Philippe Blain）帶領下，造就輝煌國際賽戰績，今年在世界男子排球聯賽（VNL）奪銀後，更成為本次唯一獲得奧運男排資格的亞洲國家，並且高居第2種子，與德國、美國以及阿根廷同為C組。

這次小組賽首戰日本與德國交鋒，兩隊今年曾在VNL交手過，最終激戰5局後由日本隊拿下勝利。奧運場上再度交鋒，日本開賽狀態不佳，失誤頻傳，陷入2：9落後，也讓教練6分鐘內喊了2次暫停。稍微回穩後西田有志率領球隊展開反攻，將比分追至9：13，不過德國39歲老將格羅澤（Gyorgy Grozer）發揮發球能力，再加上206公分的攔中手布雷默（Anton Brehme）加入建功行列，最終25：17先下一城。

第2局日本與德國呈現拉鋸戰，靠著三大王牌石川祐希、西田有志、高橋藍接連得分，在9：12落後之下反超比分，取得13：12領先。局末高橋藍、石川祐希再次發力，連得數分，順利以25：23拿下勝利。第3局日本展開8：3攻勢確立領先，不過德國靠著攔網得手，又將比分追到8：9。好在日本隊後續拉出一波5：2的攻勢再度拉開差距，並把握第4個局點，成功取得聽牌優勢。

第4局雙方仍舊拉鋸，小野寺太志發球失誤讓德國先得局點，但宮浦健人的進攻得分成功化解危機，山內章弘的攔網得分甚至一度幫助日本拿下賽末點。不過德國隊挑戰觸網成功雙方進入「Deuce大戰」，激戰過後德國成功把握第5個局點，以30：28撐住關鍵第4局。

第5局德國強勢拉出7：3攻勢，日本隨即追至2分差，但石川祐希、關田誠大接連失誤，讓德國率先拿到賽末點，最後德國用一記再見吊球驚險收下勝利。德國本場比賽總計18次攔網成功，比日本多了10個，成為獲勝關鍵。