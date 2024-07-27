奧運射箭／初登聖殿即射破世界紀錄 韓女射手瞄準3金

韓國女子射箭好手林是見日前在巴黎奧運個人資格排名賽中一舉刷新奧運及世界紀錄，以694高分拿下排名第一，很可能接班安山拿下奧運3冠王，也被韓國視為帶領射箭代表隊延續上屆東京奧運拿下4金的核心人物。

被韓國媒體稱為「接下韓國女子神弓衣缽」的射箭新星林是見，在25日舉行的射箭排名賽中技壓其餘63名各國選手，以694分拿下第一，刷新奧運紀錄同時，也打破韓國選手姜彩瑛2019年在世界錦標賽中射出的692分世界紀錄。

2003年生的林是見雖年輕，又是第一次參加奧運，但在排名賽中前四箭都射出X10，也就是10分線內直徑僅6.1公分的更小圓圈內，最後72箭中有48箭射出10分，其中21箭為X10，展現穩定實力。

她在賽後接受媒體訪問時表示，很高興能在預賽中展現實力，但也冷靜說，「現在只不過是開始，會在之後的比賽中帶來更好的表現」，令韓國媒體感嘆「不像第一次參加奧運」。

因為快速成長的實力與處變不驚的心理素質，被視為怪物新人的林是見小時候的夢想其實是成為足球選手，無奈就讀的學校只有射箭隊、沒有足球隊，抱著嘗試看看的心理，在小學3年級時開始接觸射箭，從此陷入射箭的魅力中。

林是見接受媒體訪問時曾表示，為了繼續射箭，離開家鄉到設有射箭隊的中學就讀時，心理上面臨相當挑戰，「一年級的時候很辛苦，實在太想媽媽了」，也許正是因為從小離開家獨自努力，長年的訓練經驗成為林是見維持心態平穩的基礎。

將對家人的思念都化為訓練動力的林是見當時將全副心力都放在射箭上，從凌晨開始練習拉弓、下課後又一路訓練到晚上9時才休息，曾一天射出1000支箭；成績也從全國比賽排名10名以外，一路爬升到前3名，2022年首次入選韓國國家代表隊。

20歲初次挑戰國際比賽的林是見2023年站上射箭世界盃賽場，與先前在2020年東奧拿下3金的女將安山、姜彩瑛合作接連拿下反曲弓女子團體賽金牌；也在延至同年舉辦的2022杭州亞運中寫下時隔37年的射箭3冠王紀錄。

林是見在韓國奧運國家代表隊選拔賽中，取代東奧3冠王安山奪下第一，被視為本屆奧運奪金的王牌選手，除了女子個人與女子團體賽外，也將搭擋資深選手金優鎭參加混合團體賽。台灣女子代表隊若在團體賽首輪打敗美國，就將對上連續9屆摘金的韓國女子代表隊。