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奧運開幕／中國代表團併船還坐船尾 小粉紅崩潰：十分失望
巴黎奧運台灣時間凌晨在塞納河邊舉辦，與以往不同，這次開幕式所有參賽國選手會搭乘船隻並舉著自己國家的國旗進場。不過，由於中國隊和其他國家併船還被排在船尾，而且轉播上僅出現10秒，讓許多小粉紅感到不滿。
巴黎奧運開幕儀式選擇讓選手搭乘船隻進場。首位入場的國家是代表現代奧運起源的希臘，接著入場的是難民代表團，其餘國家則按照法語字母順序。中國代表隊在第 41 順位，與智利、加拿大等國在第16艘船一起出發。而本次擔任中國隊掌旗官的選手，是桌球好手馬龍與水上巴雷金牌選手馮雨。
不過這次開幕儀式卻讓小粉紅頗有微詞，這次中國派出了405名運動員參賽，算是非常「大團」，但卻要和其他國家併船，還是被安排在船尾。不僅如此，轉播上中國隊只出現短短不到10秒，讓中國網友相當不滿。
有人就在網上怒罵：「405名運動員還併船，還坐船尾，對於法國的這個安排真不能忍！」也有不少小粉紅質疑主辦方不尊重中國。甚至有位中國球評網紅發出批評，表示在運動員進場的轉播畫面中，大部分時間都將鏡頭鎖定在舞蹈表演，質疑主辦方「主次不分」，應以運動員為主，痛批「真的十分失望」。
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