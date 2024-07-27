奧運開幕／大會烏龍喊成北韓隊 IOC向南韓致歉

巴黎奧運舉行開幕式時，南韓運動員進場時被介紹成北韓選手，國際奧林匹克委員會（IOC）今天為這場烏龍道歉。

法新社報導，南韓代表團在法國首都巴黎搭船沿著塞納河（Seine River）進場時，他們被以法語和英文介紹為來自「朝鮮民主主義人民共和國」（Democratic People's Republic of Korea），即北韓正式國名。

國際奧會在社群媒體X韓語官方帳號上發文表示：「我們對開幕式播報期間介紹南韓隊時出現的失誤深表歉意。」

올림픽 개막식 한국 선수단 입장.

아나운서가 프랑스어로 'République populaire démocratique de corée'로 소개했고, 영어로 'Democratic People's Republic of Korea'라고 반복. 😂😂

게다가 배경 퍼포먼스는 "레 미제라블" = 처참한 놈들.

이건 그냥 대놓고 멕이는 거네. pic.twitter.com/rbJwsUVsWi — Jay  (@aQuoteAday) 2024年7月26日

這個錯誤令南韓民眾感到不滿。南韓是全球文化與科技強國，嚴格上來說，仍與擁核且貧窮的北韓處於戰爭狀態。

南韓文化體育觀光部在聲明中說，「2024年巴黎奧運開幕式期間，南韓代表隊被介紹成北韓代表隊」，南韓對這樣的播報內容「表示遺憾」。

南韓文化體育觀光部還說，副部長張美蘭（JangMi-ran）已要求與國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）會面討論這個事件。張美蘭曾在2008年奧運奪下舉重金牌。

南韓代表團因大會誤報為北韓而大感不滿。 新華社

聲明提到，南韓文化體育觀光部也要求外交部就此「向法國方面表達強烈抗議」。

南韓文化體育觀光部指出，南韓的國家奧林匹克委員會打算與巴黎奧運組織委員會與國際奧會人員會面，表達抗議，要求採取措施避免重蹈覆轍，並以代表團團長之名發布正式抗議信。