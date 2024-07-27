奧運開幕／遞聖火船很晃 納達爾、小威、劉易士表情成焦點

網壇名將納達爾（Rafael Nadal）、小威廉絲（Serena Williams）與奧運田徑傳奇劉易士（Carl Lewis）今天在巴黎奧運開幕式中搭乘同一艘船傳遞聖火，途中船身搖晃，3人的表情引發話題。

「衛報」（The Guardian）網站報導，來自西班牙的納達爾看起來很擔心強風會吹滅聖火；美國的劉易士和小威廉絲則一臉驚恐，擔憂一隻手舉火炬時重心不穩。

Carl Lewis, Rafael Nadal, Nadia Comăneci and Serena Williams fearing for their very lives in an unstable boat on the Seine was a MOMENT. #Olympics pic.twitter.com/nsYJOLz3XW — David Rush (@dav1drush) 2024年7月26日

同船的人還有羅馬尼亞體操皇后柯曼妮西（Nadia Comaneci），只有她在船晃動時顯得泰然自若，畢竟她贏過兩面奧運平衡木金牌，神情相對從容或許並不令人意外。

小威一度看起來嚇得倒抽一口氣，並抓住柯曼妮西讓自己穩下來。

網壇名將納達爾搭船傳遞聖火。 法新社

一名社群平台X用戶發文說：「劉易士絕對恨死這次搭船，這已被我列入2024年奧運會的亮點。」

另一名網友寫道：「儀式上最喜歡的部分是劉易士、小威等人在船上，穿著救生衣，渾身溼透，看起來不知道到底發生了什麼事！」

網壇名將納達爾、小威廉絲與奧運田徑傳奇劉易士在巴黎奧運開幕式中搭乘同一艘船傳遞聖火，途中船身搖晃，3人的表情引發話題。 法國新聞社

這4名運動員和聖火最終靠岸，火炬接下來在多位法國體壇傳奇人物手中傳遞，最終由法國柔道傳奇希內（Teddy Riner）和奧運田徑3金得主佩雷克（Marie-Jose Perec）點燃聖火台。