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奧運開幕／遞聖火船很晃 納達爾、小威、劉易士表情成焦點
網壇名將納達爾（Rafael Nadal）、小威廉絲（Serena Williams）與奧運田徑傳奇劉易士（Carl Lewis）今天在巴黎奧運開幕式中搭乘同一艘船傳遞聖火，途中船身搖晃，3人的表情引發話題。
「衛報」（The Guardian）網站報導，來自西班牙的納達爾看起來很擔心強風會吹滅聖火；美國的劉易士和小威廉絲則一臉驚恐，擔憂一隻手舉火炬時重心不穩。
同船的人還有羅馬尼亞體操皇后柯曼妮西（Nadia Comaneci），只有她在船晃動時顯得泰然自若，畢竟她贏過兩面奧運平衡木金牌，神情相對從容或許並不令人意外。
小威一度看起來嚇得倒抽一口氣，並抓住柯曼妮西讓自己穩下來。
一名社群平台X用戶發文說：「劉易士絕對恨死這次搭船，這已被我列入2024年奧運會的亮點。」
另一名網友寫道：「儀式上最喜歡的部分是劉易士、小威等人在船上，穿著救生衣，渾身溼透，看起來不知道到底發生了什麼事！」
這4名運動員和聖火最終靠岸，火炬接下來在多位法國體壇傳奇人物手中傳遞，最終由法國柔道傳奇希內（Teddy Riner）和奧運田徑3金得主佩雷克（Marie-Jose Perec）點燃聖火台。
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