奧運開幕／阿爾及利亞選手向塞納河撒玫瑰 緬懷屠殺受害者
阿爾及利亞奧運代表團成員今天在巴黎奧運開幕式遊行時，將玫瑰撒到塞納河（Seine River）中，以紀念1961年罹難於巴黎鎮壓的阿爾及利亞爭取獨立示威者。
1961年10月17日，數十名阿爾及利亞抗議群眾舉行示威活動，支持脫離殖民統治者法國獨立時，遭法國安全部隊血腥武力鎮壓。歷史學家認為當時有30到200名抗議人士身亡，遺體被丟到塞納河內。
法新社報導，阿爾及利亞公共電視台在社群平台X上發布的影片顯示，一名阿爾及利亞代表團成員說：「這個行動是向1961年10月17日的烈士致敬。阿爾及利亞萬歲！」
今年3月，法國國會通過譴責這起「屠殺」的法案。
美聯社報導，法國有關當局試圖掩蓋1961年屠殺數十年後，2012年時任法國總統歐蘭德（Francois Hollande）向「血腥鎮壓」的受害者致敬，現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）最近承認，當日犯下的「罪行」，「是法國所無法原諒」。
阿爾及利亞人被法國殖民統治了132年，後來於1962年獨立。
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