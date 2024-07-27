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巴黎奧運／開幕式上奧會旗掛反！ 網友諷：法國不意外

聯合新聞網／ 綜合報導
眼尖的觀眾發現，奧會的五環旗在升起時居然掛反了。 美聯社
眼尖的觀眾發現，奧會的五環旗在升起時居然掛反了。 美聯社

2024巴黎奧運盛大開幕，但在各國運動員齊聚一堂準備迎接這場運動盛會時，不僅天公不作美，現場飄起了濕冷雨勢，在升起奧會五環旗時，還出現了將旗幟掛反的離譜畫面。

本屆奧運首次於戶外舉行開幕式，象徵奧運精神的五環旗在經過30分鐘的傳遞後，最後交由身披鐵甲的法國國家憲兵隊士官伊瑟（Floriane Issert）送入特羅卡德羅廣場（Place du Trocadéro）準備升起。

不過原先「上3下2」呈現的旗幟，卻被眼尖的網友發現居然變成了「上2下3」，所幸現場飄著雨勢，且風勢微弱，並沒有讓旗幟飄起，不過仍然成為網友笑柄。

畫面流出不久後，旗幟掛反的話題在網路上瘋傳，各國網友紛紛調侃「法國不意外」、「真的別再讓法國人做這種事了」

2024巴黎奧運將在當地時間26日晚間開幕，台灣游泳好手王冠閎（中白衣者）表示，目前感覺越來越好，但最主要的問題還是接駁車，游泳項目選手多，有時候真的只能席地而坐，前幾天還出現開錯路情況，比賽日當天很重要，希望團本部能幫忙安排接駁。（黃智勇提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年7月26日 中央社
2024巴黎奧運將在當地時間26日晚間開幕，台灣游泳好手王冠閎（中白衣者）表示，目前感覺越來越好，但最主要的問題還是接駁車，游泳項目選手多，有時候真的只能席地而坐，前幾天還出現開錯路情況，比賽日當天很重要，希望團本部能幫忙安排接駁。（黃智勇提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年7月26日 中央社

本屆奧運開幕意外連連，先是傳出法國高鐵路網（TGV）遭遇縱火，導致擔綱交通重責大任的「歐洲之星」停駛，影響80多萬旅客，接著開幕式又出現了大雨、旗幟掛反還有選手接駁車出包等瑕疵，大量網友紛紛吐槽：「這是最糟的奧運開幕」。

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2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

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