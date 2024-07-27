巴黎奧運／開幕式上奧會旗掛反！ 網友諷：法國不意外
2024巴黎奧運盛大開幕，但在各國運動員齊聚一堂準備迎接這場運動盛會時，不僅天公不作美，現場飄起了濕冷雨勢，在升起奧會五環旗時，還出現了將旗幟掛反的離譜畫面。
本屆奧運首次於戶外舉行開幕式，象徵奧運精神的五環旗在經過30分鐘的傳遞後，最後交由身披鐵甲的法國國家憲兵隊士官伊瑟（Floriane Issert）送入特羅卡德羅廣場（Place du Trocadéro）準備升起。
不過原先「上3下2」呈現的旗幟，卻被眼尖的網友發現居然變成了「上2下3」，所幸現場飄著雨勢，且風勢微弱，並沒有讓旗幟飄起，不過仍然成為網友笑柄。
畫面流出不久後，旗幟掛反的話題在網路上瘋傳，各國網友紛紛調侃「法國不意外」、「真的別再讓法國人做這種事了」
本屆奧運開幕意外連連，先是傳出法國高鐵路網（TGV）遭遇縱火，導致擔綱交通重責大任的「歐洲之星」停駛，影響80多萬旅客，接著開幕式又出現了大雨、旗幟掛反還有選手接駁車出包等瑕疵，大量網友紛紛吐槽：「這是最糟的奧運開幕」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言