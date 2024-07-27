巴黎奧運／開幕進場出包報成北韓 南韓遺憾籲別重蹈覆轍

南韓奧運代表團在巴黎奧運開幕式上被介紹為來自北韓，南韓除了表示遺憾，也要求主辦單位保證這種錯誤不再發生。

路透社報導，當載著南韓運動員的遊船駛過塞納河（Seine）時，播音員用法語和英語介紹他們來自「朝鮮民主主義人民共和國」（Democratic People's Republic of Korea），這是北韓的正式國名。

不過當北韓代表團的遊船經過時，播音員也用了同樣的介紹。

南韓體育文化部在聲明中表示，當時身在巴黎的體育文化部副部長張美蘭（Jang Mi-ran）已要求與國際奧林匹克委員會（International Olympics Committee）主席巴赫（Thomas Bach）會面。

北韓奧運代表團。 新華社

聲明中表示：「巴黎奧運開幕式南韓運動員入場時卻被介紹成北韓，我們對此表示遺憾。」

南韓奧委會立即將此事件提交奧運主辦單位，並要求不再重蹈覆轍。

南韓代表團本屆共有143名選手參加21個項目的比賽，北韓這次則是派出了16名運動員，這也是北韓自2016年里約奧運以來，首次重返奧運會。