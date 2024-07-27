奧運圖輯／開幕式眾星雲集 各國遊河進場特色團服一次看！
巴黎暌違100年再度舉辦奧運會，各國進場盡顯自家特色，代表團在奧斯特利茨橋搭船啟程後，最終在巴黎鐵塔前的耶拿橋下船。開幕式上眾星雲集，包含法國傳奇球星席丹（Zinedine Zidane）與西班牙網球巨星納達爾（Rafael Nadal）同台傳遞聖火，席琳狄翁（Celine Dion）與女神卡卡（Lady Gaga）也在會場獻聲，可謂熱鬧萬分。而美國隊由NBA球星詹姆斯掌旗也盡顯霸氣，中華隊則在雨勢中進場。
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