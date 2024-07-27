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超毛！她手機突多1張陌生照片 網友全嚇傻：全身起雞皮疙瘩

奧運圖輯／開幕式眾星雲集 各國遊河進場特色團服一次看！

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊在雨勢中進場，小戴與孫振都穿上雨衣。 圖／中華奧會提供
中華隊在雨勢中進場，小戴與孫振都穿上雨衣。 圖／中華奧會提供

巴黎暌違100年再度舉辦奧運會，各國進場盡顯自家特色，代表團在奧斯特利茨橋搭船啟程後，最終在巴黎鐵塔前的耶拿橋下船。開幕式上眾星雲集，包含法國傳奇球星席丹（Zinedine Zidane）與西班牙網球巨星納達爾（Rafael Nadal）同台傳遞聖火，席琳狄翁（Celine Dion）與女神卡卡（Lady Gaga）也在會場獻聲，可謂熱鬧萬分。而美國隊由NBA球星詹姆斯掌旗也盡顯霸氣，中華隊則在雨勢中進場。

詹姆斯擔任掌旗官盡顯霸氣。 美聯社
詹姆斯擔任掌旗官盡顯霸氣。 美聯社

中華代表團的掌旗任務交由羽球名將戴資穎與參加霹靂舞項目的孫振擔綱。 歐新社
中華代表團的掌旗任務交由羽球名將戴資穎與參加霹靂舞項目的孫振擔綱。 歐新社

奧斯特利茨橋上燃起了法國國旗色調的煙火。 新華社
奧斯特利茨橋上燃起了法國國旗色調的煙火。 新華社

開幕式進場由奧運的起源地：希臘打頭陣。 路透社
開幕式進場由奧運的起源地：希臘打頭陣。 路透社

日本代表團掌旗官與中華代表團一樣，由霹靂舞項目的半井重幸擔綱。 新華社
日本代表團掌旗官與中華代表團一樣，由霹靂舞項目的半井重幸擔綱。 新華社

南韓代表團進場時，現場的法、英文廣播卻不慎將團隊稱為「朝鮮民主主義人民共和國」（Democratic People's Republic of Korea），引起烏龍。 新華社
南韓代表團進場時，現場的法、英文廣播卻不慎將團隊稱為「朝鮮民主主義人民共和國」（Democratic People's Republic of Korea），引起烏龍。 新華社

美國代表團掌旗官交給男籃代表隊的「詹皇」詹姆斯（Lebron James）高大的他與國旗成為船隻上最受矚目的一角。 法新社
美國代表團掌旗官交給男籃代表隊的「詹皇」詹姆斯（Lebron James）高大的他與國旗成為船隻上最受矚目的一角。 法新社

英國代表團向塞納河畔的群眾揮舞國旗致意。 新華社
英國代表團向塞納河畔的群眾揮舞國旗致意。 新華社

中國代表團在艾菲爾鐵塔旁揮舞國旗。 新華社
中國代表團在艾菲爾鐵塔旁揮舞國旗。 新華社

巴西代表團在塞納河上興奮地丟出帽子與揮舞國旗。 新華社
巴西代表團在塞納河上興奮地丟出帽子與揮舞國旗。 新華社

澳洲代表團向河畔的群眾揮手致意。 路透社
澳洲代表團向河畔的群眾揮手致意。 路透社

巴黎奧運首創於露天會場舉行開幕式，由法國騎兵與鎧甲騎士帶領各國國旗進場。 新華社
巴黎奧運首創於露天會場舉行開幕式，由法國騎兵與鎧甲騎士帶領各國國旗進場。 新華社

法國傳奇足球巨星席丹帶著聖火入場。 新華社
法國傳奇足球巨星席丹帶著聖火入場。 新華社

西班牙網球巨星納達爾從席丹手中接過聖火，兩大巨星同台引起關注。 新華社
西班牙網球巨星納達爾從席丹手中接過聖火，兩大巨星同台引起關注。 新華社

法國憲兵隊士官伊瑟（Floriane Issert）身披鐵甲，將奧運會旗送入會場。 歐新社
法國憲兵隊士官伊瑟（Floriane Issert）身披鐵甲，將奧運會旗送入會場。 歐新社

升起奧會旗時，卻發生了旗幟顛倒的烏龍。 美聯社
升起奧會旗時，卻發生了旗幟顛倒的烏龍。 美聯社

女神卡卡26日在巴黎奧運開幕式上載歌載舞表演。 路透
女神卡卡26日在巴黎奧運開幕式上載歌載舞表演。 路透

2024巴黎奧運開幕式席琳狄翁（Celine Dion）壓軸登場，她站在巴黎鐵塔的奧運五環下方開唱。記者季相儒／攝影 季相儒
2024巴黎奧運開幕式席琳狄翁（Celine Dion）壓軸登場，她站在巴黎鐵塔的奧運五環下方開唱。記者季相儒／攝影 季相儒

代表法國的艾菲爾鐵塔亮起奧運五環，同時也以燈光秀的方式展翅。 新華社
代表法國的艾菲爾鐵塔亮起奧運五環，同時也以燈光秀的方式展翅。 新華社

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
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2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

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