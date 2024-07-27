巴黎奧運／開幕式天氣不美麗 觀眾掃興之餘找亮點

巴黎奧運今天晚間在大雨中舉行開幕式，來自世界各地的觀眾，有的人心情跟天氣一樣不美麗，也有人欣賞法國展現的韌性及新穎的創意。

法新社報導，穿著雨衣的巴西觀眾阿馬杜（LucasAmadeu）表示，他很後悔花了2700歐元（約新台幣9萬7000元）買了開幕式頂級座位門票。他說：「我從巴西大老遠來這裡，花了很多錢，卻有糟糕的經驗。」

2024巴黎奧運開幕式大雨不斷攪局。記者季相儒／攝影

阿馬杜在歷史悠久的亞歷山大三世橋（Alexandre IIIbridge）附近看台告訴法新社：「我認為對那些在電視上觀看的人來說，這一定是一場令人驚嘆的表演，畫面也很美麗。」

這位38歲的行銷公司老闆說：「但對於我們在現場的人，我們看不到表演，只看到很多船經過。」

2024巴黎奧運開幕典禮。資料照

巴黎奧運主辦單位承諾在美麗的巴黎舉行一場壯觀的戶外儀式時，一直在祈禱天公作美。不過當典禮依奧運傳統，由希臘代表團在晚上7時30分過後乘著第一艘船出現時，天空一片灰濛濛，雨幾乎下個不停。

大雨掃了河岸觀眾的興致，但並非所有人都像阿馬杜那樣消極。

2024巴黎奧運開幕式大雨不斷攪局。記者季相儒／攝影

57歲的英國顧問史密斯（Mike Smith）與妻子一起觀看開幕式，他說：「這表演太棒了，想法很有趣，呈現方式也很新穎，只是天氣有點掃興。不過我們是英國人，我們習慣了。」

無論如何，觀眾看到的是歷史的一部分，這是奧運第一次在主場館外舉行開幕式。

大雨之下的奧運開幕式。 新華社

流行樂天后女神卡卡（Lady Gaga）和法籍馬利裔R&B歌手中村阿雅（Aya Nakamura）出現在沿途大螢幕時，現場立刻爆出熱烈的歡呼聲。

沿途表演活動分為12個部分，這代表約30萬名購票觀眾要一直盯著大螢幕才能了解其他地方的演出內容。

進場遊行以加拿大天后席琳狄翁（Celine Dion）在艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）上的精彩表演作結。

奧運開幕遇大雨。 新華社

法國鐵路系統今天凌晨曾遭遇惡意破壞行動，法國人梅西亞德（Marc-Henri Messiad）對此表示，他以法國展現韌性為榮。他告訴法新社：「惡意破壞事件和大雨都未能阻撓我們。我們繼續前進。」

人稱巴黎「鐵娘子」（Iron Lady）的艾菲爾鐵塔也是2024巴黎奧運焦點之一，鐵塔上高掛著寬29公尺、高13公尺，以再生鋼製成的奧運五環構造，動用了約莫30個工人與4台起重機才順利安裝在鐵塔南面。資料照

巴黎居民皮雄（Claire Pichon）在市中心的酒吧觀看電視轉播開幕式後表示，她感到很激動，並說儀式「很壯觀，我為巴黎感到自豪，以身為法國人為榮」。

搭船進場可說是創意十足。 新華社

巴黎奧運開幕。 新華社