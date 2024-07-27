奧運開幕／非傳統塞納河開幕式順利結束 法國總統：我們辦到了

2024巴黎奧運在塞納河揭幕構想一度被譏諷過於雄心勃勃，挨批安全風險大，但經過多年籌備，法國今天終於鬆一口氣，順利完成開幕式，總統馬克宏（Emmanuel Macron）直呼「我們辦到了」。

2024巴黎奧運開幕式上巴黎鐵塔上演燈光秀。(記者季相儒／攝影) 季相儒

法新社報導，夏季奧運開幕式首次移師戶外舉行，選擇在塞納河（Seine River）水域而不是標準的體育場揭幕，是馬克宏典型的戲劇性舉動，但也帶來相當大的風險。

2024巴黎奧運開幕式在法國時間26日於塞納河上盛大舉行寫歷史，各國代表隊更首度以乘船遊河方式完成進場，多項創舉令本屆奧運才剛開始就在民眾心中留下深刻印象。中央社記者王騰毅巴黎攝 113年7月27日 中央通訊社

今天的情況也遠非理想。首先是傳出3起法國鐵路網信號基礎設施遭受攻擊事件，這將影響民眾未來幾天的旅程，也升高不明人士企圖協同破壞奧運的疑慮。

2024巴黎奧運開幕式大雨不斷攪局。記者季相儒／攝影 季相儒

與此同時天公不作美，碰上雨神攪局，表演者、選手和觀眾淋成落湯雞，他們只穿輕便雨衣。

2024巴黎奧運首創奧運史上全戶外開幕典禮且邀請各國代表團乘船遊覽塞納河進場，當地時間26日活動盛大展開，主辦國法國代表團（前）壓軸亮相。中央社記者王騰毅巴黎攝 113年7月27日 中央通訊社

但演出照常進行。

開幕式持續約4小時，漸入佳境，最後熱氣球上的聖火盆點燃奧運聖火後飛向天空，以及加拿大鐵肺歌后席琳狄翁（Celine Dion）在艾菲爾鐵塔（EiffelTower）上為巴黎獻唱法國傳奇女伶愛迪琵雅芙（Edith Piaf）的歌曲，讓氣氛達到高潮。

新華社照片，巴黎，2024年7月26日 這是7月26日在巴黎奧運會開幕式期間拍攝的埃菲爾鐵塔。 當日，第33屆夏季奧林匹克運動會在法國巴黎開幕。 新華社記者 程敏 攝 新華通訊社

奧運開幕式藝術總監喬里（Thomas Jolly）不拘一格的編排或許不符合所有人的口味，英國「泰晤士報」（London Times）形容「超現實」和「啞炮」（dampsquib，有失敗、落空、令人掃興之意），但所有人都肯定其中的原創性和膽量。

最重要的是這場群眾活動進行順利，沒有發生任何事故。巴黎人和訪客現在遊覽這座城市的大部分地區，將可以不用再掃QR code（快速反應二維碼）穿過為活動設置的管制圍欄。過去幾天大部分河堤地區處於維安封鎖狀態。

2024巴黎奧運在法國時間26日晚間盛大舉辦開幕典禮，本屆聖火台打造成熱氣球造型，在雨中正式點燃後隨即冉冉升空。中央社記者王騰毅巴黎攝 113年7月27日 中央通訊社

法國「解放報」（Liberation）在週六版頭版寫道：「上午鐵路設施遭破壞，晚間下大雨，奧運會開幕日一片混亂，但以一場打破了所有規則的盛大儀式落幕。」

馬克宏在社群媒體X上發文說：「感謝喬里和他的創意才華促成了這場盛大的儀式。感謝這些藝人創造了這個獨特而神奇的時刻。感謝警察和緊急服務部門、探員和志工。」

2024巴黎奧運開幕式各國國旗進場。(記者季相儒／攝影) 季相儒

文中還說：「感謝所有相信這一切的人。我們大概100年後還是會一直講！我們辦到了！」

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）也說：「我們做到了！經過4年緊鑼密鼓籌備這項全球最大體育盛會，我們對我們的安全部隊感到前所未有的光榮。」