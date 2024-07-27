奧運開幕／席琳狄翁獻唱法傳奇女伶名曲 開幕式畫夏完美句點

加拿大歌后席琳狄翁今天在巴黎奧林匹克運動會開幕式尾聲獻唱法國傳奇女伶愛迪琵雅芙經典歌曲「愛的讚歌」（L'HymneA l'Amour），為開幕式畫下完美句點。

巴黎奧運開幕式藝術總監喬里（Thomas Jolly）向路透社表示：「在開幕儀式中，我們有一首愛情頌歌，那就是『愛的讚歌』。我們都想以這首歌為這場表演畫下句點，我們起初的想法非常簡單且明確。我們想請最棒的歌手唱出愛，那個人就是席琳狄翁。」

喬里說：「我們當然要請她來獻唱，為儀式畫下句點。」

2024巴黎奧運開幕式席琳狄翁壓軸登場，她站在巴黎鐵塔的奧運五環下方開唱。(記者季相儒／攝影) 季相儒

56歲的席琳狄翁（Celine Dion）2022年底宣布她被診斷出罹患罕見神經系統疾病「僵硬人症候群」（Stiff Person Syndrome, SPS），導致肌肉痙攣。

僵硬人症候群會導致肌肉僵硬，對聲音、觸覺和情緒刺激的敏感度增加，進而引發痙攣。這種情況導致多次獲得葛萊美獎的席琳狄翁取消了去年和今年的所有巡迴演唱。

這位在法國開啟歌壇生涯的加拿大籍歌手自2020年3月現身美國紐澤西州後，就再也沒現場表演過。席琳狄翁最膾炙人口的歌曲莫過於史詩鉅片「鐵達尼號」（Titanic）主題曲「我心永恆」（My Heart WillGo On）。

加拿大魁北克省（Quebec）省長雷哥（FrancoisLegault）在社群媒體X上寫道：「我們有多麼驕傲！我們的席琳在巴黎奧運開幕式上獻唱愛迪琵雅芙（Edith Piaf）的『愛的讚歌』！」

加拿大歌后席琳狄翁今天在巴黎奧林匹克運動會開幕式尾聲獻唱法國傳奇女伶愛迪琵雅芙經典歌曲「愛的讚歌」，為開幕式畫下完美句點。 法新社

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也在X上寫道：「來自查理曼（Charlemagne）的魁北克人之光正在開幕式的舞台上！席琳狄翁是加拿大巨星，了不起的天才，今晚她克服了許多困難才能來到這裡。席琳，很高興看到妳再展歌喉。」

席琳狄翁最初於23日被人直擊現身巴黎，外界便開始猜測她可能會在奧運開幕式上表演。